11° Cena Solidaria de la Fundación Prosalud

El próximo jueves 25 de septiembre en El Dorado Eventos la Fundación Prosalud llevará adelante su 11° Cena Solidaria para recaudar fondos y seguir con su misión. Informes y reservas: 11 4280 1417 / fundacionprosalud@cas.austral.edu.ar . En esta ocasión, la artista invitada será Marcela Morello que brindará un show exclusivo para los presentes.

La cena comenzará a las 20 hs en Vaso Da Gama 122, Pilar, en el espacio de El Dorado eventos.

Desde hace más de una década, en el mes de septiembre se organiza una cena solidaria a beneficio de los pacientes de Fundación ProSalud. Las anfitrionas son las madrinas de este evento, Laura, Emilia y Eugenia Fernández Rousse, las Trillizas de Oro. Además, reconocidos artistas colaboraron en eventos anteriores sumándose a esta gran movida solidaria: Guillermo Novellis, de La Mosca, César «Banana» Pueyrredón, Ramón “Palito” Ortega, Sandra Mihanovich, Alejandro Lerner, Diego Torres, Kevin Johansen, y Maxi Trusso, entre otros.

La Fundación ProSalud nace de la mano y del corazón de un grupo de personas que soñaron con llevar la medicina de primer nivel al alcance de las familias de la comunidad de Pilar que viven en situación de vulnerabilidad. Inspirados por los valores y la misión del Hospital Universitario Austral, la Fundación ProSalud, abre su corazón a la comunidad pilarense, promoviendo la cultura de la vida.

En 2024 se atendieron más de 1300 pacientes ambulatorios que realizaron sus consultas especializadas y estudios neurológicos, cardiológicos, laboratorios, polisomnografias, resonancias magnéticas, tomografías y medicina nuclear, entre otros.

Además 315 Pacientes atendidos y 14 cirugías, internaciones y procedimientos con internación. A lo que se suman 25 orientaciones solidarias.

Toda la info en la fan page de la institución, ingresando en www.facebook.com/Fundacion.ProSalud.FanPage o en Instagram https://www.instagram.com/fundacion_prosalud/

Acerca del Hospital Universitario Austral

El Hospital Universitario Austral inició su actividad en mayo de 2000. Es una asociación civil, por lo tanto una entidad sin fines lucro que se dedica a la asistencia, la docencia y la investigación biomédica. Es un hospital general de agudos y alta complejidad, que cuenta con una infraestructura técnica de última generación y un equipo de destacados profesionales. Su compromiso con la búsqueda de la verdad y la promoción de la cultura de la vida, implica un especial énfasis en la calidad del trabajo, orientando toda su labor hacia el servicio y el desarrollo de valores humanos. Con la firme premisa de cuidar con competencia y compasión a las personas, el Hospital Universitario Austral fundamenta sus servicios en la formación ética y científica de su personal, y en la tecnología aplicada en cada una de sus especialidades. Conforme a su ideario, la institución está comprometida con una profunda labor asistencial solidaria, tanto en la comunidad a la que pertenece como también en el resto del país. Más información en: www.hospitalaustral.edu.ar