“Alma en Oferta”: humor, música en vivo y personajes desopilantes llegan al Teatro Gran Pilar

El próximo 16 de mayo a las 21 horas, el Teatro Gran Pilar (San Martín 657, Pilar) será escenario del show “Alma en Oferta”, el nuevo espectáculo de comedia protagonizado por Cinthia con H, con dirección actoral y escénica de Juan Brousset y música original de Nicolás Crespo. Entradas en https://www.plateanet.com/obra/34196?obra=ALMA-EN-OFERTA—BY-CINTHIA-CON-H&paso=inicio

La propuesta combina humor, actuación y música en vivo en una experiencia teatral dinámica que invita al público a reflexionar, desde la comedia, sobre las decisiones, la identidad y los distintos caminos que pueden aparecer a lo largo de la vida.

En escena, Cinthia con H comparte el escenario con Paola Medrano, dando vida a una serie de personajes y situaciones en constante transformación. A través de un recorrido cargado de ironía, sensibilidad y absurdo, la obra pone el foco en las contradicciones y conflictos que surgen al intentar definir quiénes queremos ser.

Uno de los grandes atractivos del espectáculo será la participación de A Seagull Orquesta, encargada de la música en vivo, que aportará una atmósfera vibrante y una experiencia escénica auténtica, potenciando cada momento de la obra.

Desde la producción adelantaron que “Alma en Oferta” tendrá funciones durante mayo, junio y julio, con presentaciones previstas tanto en el conurbano bonaerense como en distintas ciudades del interior del país.

La obra se presenta como una propuesta original dentro de la cartelera teatral local, fusionando comedia, música y reflexión en un formato innovador que busca conectar con el público a través de situaciones tan caóticas como reconocibles.

Ficha técnica

Creación y libro: Cinthia con H

Dirección actoral y escénica: Juan Brousset

Intérpretes: Cinthia con H y Paola Medrano

Música original: Nicolás Crespo

Letras de canciones: Leandro Schmit

Música en vivo: A Seagull Orquesta

Coaching vocal y artístico: Luján Zalazar

Producción: A Seagull Orquesta