Argentina 2035: un estudio advierte que el país necesita una estrategia nacional de Inteligencia Artificial para no quedar rezagado en la región

La Inteligencia Artificial (IA) ya está transformando sectores clave de la economía y la vida social, con impactos comparables a los de la Revolución Industrial. Frente a este escenario, un equipo interdisciplinario argentino presentó el Estudio Prospectivo IA 2035, que alerta sobre la necesidad urgente de definir una estrategia nacional para aprovechar las oportunidades de la IA y evitar un aumento de las desigualdades.
El trabajo utilizó el método Delphi, una técnica de consulta estructurada que busca alcanzar consenso entre expertos a través de rondas sucesivas de preguntas y retroalimentación anónima. Esta metodología es especialmente útil para estudios prospectivos, ya que permite identificar escenarios posibles y construir diagnósticos colectivos.
Entre los principales desafíos identificados, el 83% de los especialistas coincidió en que la falta de articulación entre gobierno, academia e industria constituye un obstáculo clave. Asimismo, el 76% señaló que la automatización reemplazará funciones operativas, lo que aumentará la necesidad de trabajadores con pensamiento crítico y habilidades digitales. El mismo porcentaje identificó a la agroindustria como un sector con alto potencial para la aplicación de IA.
Escenarios hacia 2035
Los especialistas analizaron nueve futuros posibles:
Oportunidades probables y deseables: una transformación comparable a la Revolución Industrial y la inversión sostenida en investigación, desarrollo e innovación en IA.
Necesarios, pero poco probables: infraestructura digital equitativa, marcos regulatorios sólidos, estrategia nacional de IA y redefinición del trabajo humano.
Riesgo: la automatización del mercado laboral, que podría derivar en precarización si no se acompaña de políticas de reconversión.
“El riesgo más grande no es la automatización en sí, sino no tener una estrategia para acompañar a trabajadores y empresas en la transición hacia nuevos modelos laborales”, subrayó Gabriela Robiolo, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y coautora del estudio.
Aspectos emergentes
Además, se le consulto a los expertos sobre el grado de acuerdo sobre los aspectos emergentes de la primera ronda de preguntas, con la intención de obtener una mayor claridad en las afirmaciones en aspectos tales como sectores más preparados (Tecnología, Biotecnología y medicina privada y Agroindustria), infraestructura, articulación entre actores e impacto social de la IA (deshumanización, reemplazo de funciones operativas y pensamiento crítico), detallados en la Figura 1.
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