Argentina 2035: un estudio advierte que el país necesita una estrategia nacional de Inteligencia Artificial para no quedar rezagado en la región

Los resultados muestran un alto consenso en que las brechas de infraestructura y conectividad constituyen un gran obstáculo para el desarrollo de la IA en el país, así como la falta de articulación entre gobierno, la academia y el sector privado. Es decir que esto constituye un freno para posicionar al país como líder en la región.

También hubo coincidencia en que la automatización reemplazará funciones operativas o junior, lo que refuerza la necesidad de mandos medios con pensamiento crítico y criterio ético. En contraste, las percepciones sobre la posible deshumanización en ámbitos sensibles presentaron mayor dispersión, reflejando un debate abierto en torno a los impactos sociales de la IA.

En cuanto a los sectores más destacados, destaca el consenso sobre la Agroindustria, evidenciando oportunidades en Biotecnología y medicina privada. En cuanto a la preparación del sector tecnológico pone en evidencia que hay un gran cambio tecnológico que quizás no se está pudiendo absorber en su totalidad.

Siete metas estratégicas para Argentina

El estudio propone siete metas prioritarias que el país debería adoptar si quiere encarar con éxito el desarrollo de la Inteligencia Artificial hacia 2035. La primera es diseñar una estrategia nacional de IA que convoque a actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, revitalizando el plan lanzado en 2019 y ampliando la participación ciudadana.

La segunda meta apunta a democratizar el acceso digital mediante la expansión de la conectividad de calidad en todo el territorio, ya que la brecha digital constituye una barrera estructural para el acceso equitativo a la IA.

En tercer lugar, se plantea la necesidad de políticas de reconversión laboral, con mirada federal y especial atención a los sectores más expuestos a la automatización, para garantizar oportunidades de capacitación y nuevos empleos.

La cuarta meta refiere a la capacitación masiva de docentes, no solo en el uso de herramientas digitales sino también en la integración pedagógica de la IA, con el fin de preparar a los estudiantes para las competencias del futuro.

La quinta señala la importancia de formar a decisores y funcionarios públicos en el uso ético y responsable de la IA, de manera que puedan diseñar políticas basadas en evidencia y con respeto de los derechos humanos.

La sexta meta propone modernizar la infraestructura sanitaria digital, especialmente en hospitales y centros de salud públicos, garantizando la interoperabilidad de sistemas, la implementación de historias clínicas electrónicas y la seguridad de los datos.

Finalmente, el estudio enfatiza la necesidad de fortalecer a las pymes para que incorporen soluciones de IA en sus procesos productivos y de gestión, reduciendo así la brecha que hoy las separa de las grandes empresas y mejorando su competitividad.

“Estamos frente a una ventana de oportunidad. Si logramos democratizar el acceso digital y apostar a la formación, la IA puede convertirse en motor de inclusión y competitividad”, destacó Robiolo.

El dato regional

El informe advierte que Argentina ya muestra señales de atraso frente a sus vecinos. Según el Índice de Preparación en IA del FMI (2023), Argentina obtiene 0,47, por debajo de Chile (0,59), Uruguay (0,55) y México (0,53). En la Figura 2 se muestra la comparación de los valores del Índice de Preparación en IA de Argentina con respecto a otras economías.

En el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), el país figura en el grupo de “adoptantes” con 52.98 puntos, mientras que Chile (70.56) y Brasil (67.39) se ubican como líderes regionales.