Ave Fénix vuelve al Teatro Gran Pilar

Este domingo 14 de junio a las 20 hs el Teatro Gran Pilar recibe nuevamente a AVE FÉNIX, el cuarteto de cuerdas argentino de nivel internacional que rompe con todos los estereotipos en la ejecución de los tradicionales instrumentos de cuerdas. Entradas aquí https://www.plateanet.com/obra/30844?obra=AVE-FENIX-_&paso=inicio o en la boletería del teatro ubicado en San Martín 657.

De la mano de MANUEL WIRZT en la dirección musical, AVE FÉNIX se aventura a interpretar diferentes géneros musicales, tanto pop como rock, clásicos, electrónica y música de cine con sus clásicos instrumentos de cuerdas.

Violín: Valter Izzo

Violín: Javier Kase

Viola: Pablo Raffo

Cello: Nicolás String

Arreglos: Pablo Raffo

Productor Ejecutivo: Ary Hovassapian

Producción General: Diego Djeredjian y Pablo Raffo