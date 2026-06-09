Ave Fénix vuelve al Teatro Gran Pilar

Este domingo 14 de junio a las 20 hs el Teatro Gran Pilar recibe nuevamente a AVE FÉNIX, el cuarteto de cuerdas argentino de nivel internacional que rompe con todos los estereotipos en la ejecución de los tradicionales instrumentos de cuerdas. Entradas aquí https://www.plateanet.com/obra/30844?obra=AVE-FENIX-_&paso=inicio o en la boletería del teatro ubicado en San Martín 657.
De la mano de MANUEL WIRZT en la dirección musical, AVE FÉNIX se aventura a interpretar diferentes géneros musicales, tanto pop como rock, clásicos, electrónica y música de cine con sus clásicos instrumentos de cuerdas.
Violín: Valter Izzo
Violín: Javier Kase
Viola: Pablo Raffo
Cello: Nicolás String
Arreglos: Pablo Raffo
Productor Ejecutivo: Ary Hovassapian
Producción General: Diego Djeredjian y Pablo Raffo