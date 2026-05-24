Cáncer de próstata: más de 13.000 casos al año y 70% de diagnósticos tardíos refuerzan la importancia del PSA

El cáncer de próstata continúa siendo una de las principales problemáticas de salud en la población masculina. Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), en el país se registran más de 13.000 nuevos casos por año, que representan cerca del 20% de los tumores en hombres, y el 70% se diagnostica en etapas avanzadas. A pesar de su alta incidencia, 7 de cada 10 hombres no realizan controles médicos si no presentan síntomas, lo que retrasa la detección y reduce las posibilidades de curación. Pese a esto, no existe aún entre los hombres una “consciencia urológica” que los impulse a realizarse los controles correspondientes.

En este contexto, el análisis del PSA en sangre (antígeno prostático específico) se consolida como la herramienta central para el diagnóstico precoz. A diferencia del enfoque histórico basado en el tacto rectal, las nuevas guías clínicas europeas priorizan el PSA como primer paso en el screening, debido a su mayor sensibilidad para identificar tumores en fases iniciales.

“El cáncer de próstata diagnosticado a tiempo se cura”, destaca el Dr. Diego Barreiro (MN 95952), médico urólogo del Hospital Durand. “Sin embargo, los hombres no están acostumbrados a ir al urólogo a controlarse. Hoy por hoy, a partir del PSA, esto es, un análisis de sangre, se puede diagnosticar el cáncer de próstata de forma precoz”. Barreiro es uno de los impulsores de la Carrera Celeste, una iniciativa sin fines de lucro que, desde 2024, busca visibilizar la importancia de crear consciencia sobre esta patología.

El PSA es una proteína producida por la próstata que puede medirse mediante un análisis de sangre simple, rápido e indoloro. Cuando sus valores aparecen elevados, puede ser una señal de alerta que justifique estudios más específicos. Actualmente, las recomendaciones indican realizar controles anuales a partir de los 50 años en hombres sin factores de riesgo y desde los 45 años en aquellos con antecedentes familiares.

En caso de valores elevados, el abordaje se complementa con estudios de mayor precisión, como diagnóstico por imagen, que permiten confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento más adecuado.

La detección temprana es clave: cuanto antes se detecta un cáncer, mayores son las probabilidades de curación y más efectivos son los tratamientos disponibles, que pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, vigilancia activa u hormonoterapia, según el estadio de la enfermedad.

En paralelo, la innovación terapéutica cumple un rol fundamental. Bayer impulsa el desarrollo de tratamientos de última generación orientados a retrasar la progresión del cáncer de próstata, prolongar la supervivencia y preservar la calidad de vida de los pacientes.

“En la franquicia de oncología de Bayer estamos investigando y desarrollando nuevos tratamientos, como la hormonoterapia de nueva generación, que se caracteriza por tener menos efectos adversos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, reduce las interacciones medicamentosas, es decir, que están diseñadas para no interferir con otros tratamientos. Esto es especialmente importante en pacientes mayores, que muchas veces tienen diversas condiciones de salud por las que reciben otros tratamientos”, explicó el Dr. Darío Galmarini (MN 99848), oncólogo clínico y asesor médico de Bayer.

Entre estos avances se destaca un inhibidor de los receptores de andrógenos de administración oral, aprobado en más de 85 países, que permite inhibir el crecimiento de las células tumorales y mejorar el manejo del cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas. Recientemente Bayer presentó entre la comunidad médica la tercera indicación de su tratamiento para el cáncer de próstata, ya aprobada por ANMAT.

“Es necesario concientizar más, que los hombres vayan a controlarse, aunque no tengan síntomas”, señala el Dr. Barreiro. El primer paso es la consulta con un médico urólogo o incluso un clínico, que puede indicar los estudios correspondientes. En caso de que el resultado del PSA muestre un aumento, se deben realizar estudios complementarios, como diagnóstico por imagen. En síntesis, un examen al año puede salvar vidas.