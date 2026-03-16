Charla sobre inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Pilar

El intendente Federico Achával participó en una charla con la periodista Irina Sternik sobre inteligencia artificial que se llevó adelante en el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar. Allí, los estudiantes y los vecinos que se acercaron a participar aprendieron sobre las distintas problemáticas y los usos positivos de herramientas como chat GPT.

Junto a los presentes, Achával destacó: “Para nosotros estos encuentros son fundamentales, porque nos permiten tener un pensamiento crítico a la hora de seguir incorporando nuevas tecnologías en los procesos educativos”.

Irina Sternik es periodista de comunicación digital que estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y desde el año 2000 trabaja en publicaciones relacionadas con tecnología.

“Creemos que incorporar a la educación las nuevas herramientas tecnológicas es muy importante para construir un mejor futuro”, cerró el intendente.

Acompañaron al intendente la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, y la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal.