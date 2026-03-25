Comenzaron las clases de la Universidad Nacional de Pilar con más de 6 mil estudiantes

A pocas semanas de la histórica inauguración del nuevo edificio, hubo un acto de inicio de clases en la Universidad Nacional de Pilar del que participó el intendente Federio Achával junto a la comunidad educativa. De esta manera, la Universidad Nacional de Pilar inició un nuevo año lectivo, con casa propia y con más de 6000 estudiantes inscriptos.

Durante las palabras de apertura, el jefe comunal destacó: «Es emocionante ver que este sueño por el que tanto luchamos ya es una realidad que crece y abraza a tantos alumnos». «Esta es una Universidad para aprender, formarse, compartir y hacer realidad los sueños a través de la educación», remarcó.

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De esta manera, el nuevo edificio de la universidad abraza a la comunidad educativa en el ciclo lectivo 2026. El nuevo edificio, ubicado en el predio del Instituto Pellegrini, cuenta con 8 aulas, biblioteca y espacios para docentes, donde se ofrecen 12 carreras en el marco de sus tres facultades: Ciencias de la Salud, Producción y Tecnología y Desarrollo Humano.

Acompañaron al intendente la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

«Ver su entusiasmo nos llena de alegría y de energías para seguir trabajando por un mejor futuro» cerró el intendente municipal.