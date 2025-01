ComunicaT: Nueva app para el aprendizaje de comunicación en personas con TEA en España

Fundación TINC y Proyecto Dane lanzaron su primera aplicación en España junto con Autismo Burgos, la empresa de tecnología Reserv IT Solutions y Uanaknow. También colaboraron The Papaya Group y Take Apps en algunos aspectos específicos del proyecto. La app tiene contenido del sistema de signos de España, pero se puede personalizar con cualquier otro sistema de signos y se puede descargar desde cualquier lugar del mundo. ComunicaT permite gestionar de forma personalizada los signos y pictogramas que cada usuario necesita en su proceso de aprendizaje.

En esta primera versión de la aplicación se ha desarrollado la configuración de itinerarios de aprendizaje y gestión de personas usuarias de la aplicación. Está previsto en futuras actualizaciones desarrollar nuevas funcionalidades incluyendo actividades lúdicas para facilitar la adquisición de nuevos signos y herramientas para que los profesionales puedan evaluar el progreso de las personas usuarias.

En los últimos años, los casos de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) han aumentado significativamente a nivel global. Estudios recientes estiman que afecta a aproximadamente 1 de cada 100 personas, lo que se traduce en más de 450.000 personas con TEA en España.

Una de las principales características del TEA es la dificultad en la comunicación y la interacción social. Para apoyar a las personas en el espectro del autismo, nace ComunicaT, una nueva aplicación gratuita diseñada para facilitar el aprendizaje comunicativo a través de signos y pictogramas, promoviendo así una mejor comprensión de conceptos clave en personas con TEA.

Un desarrollo colaborativo y especializado

ComunicaT es una creación de la Fundación TINC (Tecnología por la Inclusión Social) en el marco del Proyecto Dane, una entidad argentina sin fines de lucro especializada en el desarrollo de apps educativas para personas con discapacidad intelectual y auditiva. En su desarrollo participaron Autismo Burgos, la empresa de tecnología Reserv IT Solutions y Uanaknow, sumando esfuerzos para promover una mayor inclusión. También colaboraron The Papaya Group y Take Apps en algunos aspectos específicos del proyecto. Los pictogramas utilizados en la aplicación proceden del portal Arasaac.

Solución a una necesidad clave

“Durante años, el equipo de Autismo Burgos ha trabajado en el aprendizaje de conceptos comunicativos para personas con TEA, y detectó la necesidad de contar con una herramienta que facilitara la selección de recursos audiovisuales como pictogramas, fotografías y videos. ComunicaT responde a esta demanda, optimizando el proceso de aprendizaje tanto para las personas con TEA como para los profesionales que las acompañan”, expresó Beatriz Martínes, logopeda de Autismo Burgos.

Aunque ComunicaT fue diseñada inicialmente para personas con TEA, su versatilidad la convierte en una herramienta útil para cualquier persona interesada en mejorar su comunicación a través de signos y pictogramas, independientemente de su condición.

Una de las características más destacadas de ComunicaT es la posibilidad de crear rutas de aprendizaje personalizadas. Estas pueden ser definidas por el propio usuario o por un profesional que lo acompañe, facilitando así el entrenamiento y la adquisición de nuevos conceptos comunicativos mediante apoyos visuales.

Colaboración y trabajo en equipo

Pablo Fiuza, presidente de la Fundación TINC y director del Proyecto DANE, comentó: “En Argentina llevamos años trabajando en el desarrollo de aplicaciones para personas con discapacidad. Este esfuerzo colaborativo con fundaciones y empresas de software nos ha permitido crear soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de esta comunidad. Replicamos este modelo en España, donde encontramos en Autismo Burgos un aliado que comparte nuestra visión y compromiso. Junto con Reserv IT Solutions, logramos desarrollar ComunicaT, fusionando la experiencia de nuestra fundación con la capacidad técnica de la empresa, para lograr un impacto positivo en la comunidad».

Miguel Lancho, responsable TIC de Autismo Burgos, ha destacado la interesante sinergia que ha impulsado este proyecto gracias a la colaboración de entidades sin ánimo de lucro y empresas: “Durante el proceso de diseño y desarrollo hemos tenido la oportunidad de probar la aplicación con las personas usuarias de nuestros servicios y recibir feedback del equipo de profesionales para mejorar el resultado final. Este proyecto tiene un valor añadido para nosotros debido a que esta colaboración se ha producido entre diferentes países ampliando el número de personas que se beneficiarán de la iniciativa”.

“Participar en el desarrollo de ComunicaT ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para Reserv. El equipo se comprometió a aportar nuestra experiencia y habilidad en el desarrollo de aplicaciones para crear una herramienta que realmente impacte la vida de las personas con TEA. Agradecemos a la Fundación TINC por acercarnos a este proyecto para Autismo Burgos; nos ha permitido fortalecer nuestro compromiso social y aprender de esta valiosa colaboración”, comentó Marcelo López, Director Comercial de Reserv IT Solutions.

Por su parte, Justiniano Vila, cofundador de Uanaknow, agregó: “En Uanaknow estamos orgullosos de haber sido un puente en el proyecto ComunicaT para Autismo Burgos, impulsado por DANE, a quienes admiramos profundamente. Colaboramos en aspectos de branding y comunicación para hacer de ComunicaT una herramienta realmente útil en el aprendizaje de signos y pictogramas”.

Disponibilidad y descarga

ComunicaT está disponible de manera gratuita exclusivamente para dispositivos Android, y promete ser una herramienta esencial para mejorar la comunicación de personas con TEA y otras necesidades de apoyo visual. Se puede descargar a través de este enlace: ComunicaT.

Acerca de Fundación TINC

FUNDACIÓN TINC – TECNOLOGÍA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL, es una entidad de carácter civil sin fines de lucro creada por profesionales del área de la tecnología, y la educación, que articula el trabajo con universidades, ONGs, y empresas privadas, para desarrollar tecnologías inclusivas.

En TINC se promueven proyectos tecnológicos que ofrezcan una respuesta concreta a las necesidades de las personas con discapacidad, y otros sectores vulnerables; con el fin de mejorar su integración social y calidad de vida. Realizan proyectos propios o articulando con otros actores. En la actualidad llevan adelante: Proyecto Nahual; Club de Chicas Programadoras y Proyecto DANE.

Acerca de Proyecto DANE

El Proyecto DANE es una iniciativa que nuclea a programadores, desarrolladores, profesionales de la educación, psicólogos, terapistas ocupacionales y ONGs para desarrollar aplicaciones móviles gratuitas destinadas a personas con discapacidad. Las aplicaciones del Proyecto DANE buscan entrenar habilidades académicas, funcionales, comunicacionales y también sociales y sensoriales. Desde su creación han desarrollado más de 16 aplicaciones junto a ASDRA, Apadea y FUNDASOR. Actualmente forma parte de la Fundación TINC Tecnologías por la inclusión, que nuclea diferentes iniciativas relacionadas con la utilización de la tecnología con fines sociales.

