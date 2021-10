Correo de lectores: LA CULPA NO ES DEL CHANCHO…

Los votos no se compran, no se manipulan, no se condicionan, no se exigen, no se canjean, no se negocian y no se mendigan.

La elección de los candidatos debe ser una decisión personal, libre y secreta de cada ciudadano, luego de haber evaluado y considerado el nivel de honestidad y capacidad de cada uno de ellos.

Es la única manera de lograr una Argentina justa y moderna, integrada al mundo democrático y republicano.

El 14 de noviembre debemos sembrar: honestidad, capacidad, seriedad, compromiso, esfuerzo, dedicación y disciplina.

Si los elegidos ejecutan sus propuestas en tiempo y forma, teniendo en cuenta estos valores, al tiempo cosecharemos: trabajo, educación, salud, seguridad, dignidad, orden, estabilidad y progreso.

Para que esto suceda el 14 de noviembre debemos empezar a desterrar para siempre la corrupción, las mafias, la inseguridad, la decadencia, el desgano, el descuido, la ineficiencia, la ineptitud, los negociados, el abuso, el agravio, el populismo y la demagogia.

Para bien de todos los argentinos, ojalá que así sea, caso contrario se hará realidad aquel dicho popular que dice: la culpa no es del chancho sino del que le da de comer.

Jorge Mengoni

jorge.men@hotmail.com