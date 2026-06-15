Día del Padre en Hilton Pilar

Hilton Pilar presenta una propuesta especial para celebrar el Día del Padre con un 15% de descuento en su paquete de escapada, combinando alojamiento, gastronomía, bienestar y actividades para toda la familia.

A tan solo 45 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, Hilton Pilar invita a disfrutar de un fin de semana diferente rodeado de naturaleza, confort y experiencias pensadas para compartir en familia. Con motivo del Día del Padre, el hotel lanzó una promoción especial con 15% de descuento en su paquete de escapada, ideal para regalar momentos inolvidables.

La propuesta incluye:

 1 noche de alojamiento en habitación Deluxe

 Desayuno buffet en Restaurant Leonforte

 Acceso a Eforea Spa y piscina climatizada

 Parque de inflables

 Acceso al Kids Club y Playroom

 Actividades recreativas

 Paseos guiados en bicicleta

 Wi-Fi y estacionamiento sin cargo

Además, quienes deseen completar la experiencia podrán sumar un almuerzo especial de Día del Padre, con dos propuestas gastronómicas diseñadas especialmente para la ocasión.

Asado libre en La Hacienda Grill

El domingo 21 de junio a las 13 hs, Restaurant La Hacienda Grill ofrecerá un menú especial "All You Can Eat", acompañado por vinos Serie A de Bodega Zuccardi.

La propuesta incluye vermut de bienvenida, panes y untables, empanadas, entradas, ensaladas, papas fritas, variedad de carnes a la parrilla, especial de cordero al asador y postres a elección.

Como sorpresa, todos los padres recibirán un regalo especial.

Gran Buffet especial en Restaurant Leonforte

También el Restaurant Leonforte presentará un buffet especialmente diseñado para homenajear a los padres.

El menú contará con una selección de antipastos, encurtidos y ensaladas, estaciones de pastas artesanales y carnes al horno de barro, finalizando con una amplia mesa de dulces y postres. La propuesta estará acompañada por vinos Serie A de Bodega Zuccardi.

Además, los padres recibirán un obsequio sorpresa para celebrar su día.

Con propuestas para todas las edades, parque de inflables, gastronomía de primer nivel y servicios de bienestar, Hilton Pilar se posiciona como el destino ideal para quienes buscan transformar el Día del Padre en una experiencia para recordar.

�� Más información y reservas:

�� WhatsApp: +54 9 11 5764-6552

�� Sitio Web: www.hiltonpilar.ar

�� Ruta 8, km 60.5 – Pilar, Buenos Aires

�� (0230) 437 2900