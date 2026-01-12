El Club de Ajedrez de Derqui inicia el año con nueva sede

La consolidación deportiva, expansión institucional y un marcado rol social fueron los ejes que atravesaron el año del Club de Ajedrez de Derqui, que se afianza como una de las instituciones más importantes de la disciplina en la región. Y el 2026 comenzó con una gran noticia: nueva sede. Ahora brindan las clases gratuitas en el Club Municipal Lionel Messi los miércoles y jueves de 16 a 19 hs y los sábados de 10 a 13 hs en Italia 705.

El 2025 fue ampliamente positivo para el Club, así lo definió su referente Luis Alberto Silva, quien resumió el balance anual con una palabra clave: crecimiento. En menos de dos años de vida, la institución experimentó un avance sostenido tanto en lo deportivo como en lo institucional y formativo, consolidándose como un referente del ajedrez en la zona.

Durante el año, el club logró posicionarse como uno de los más importantes a nivel regional, con varios de sus jugadores encabezando rankings nacionales en sus respectivas categorías. En el plano competitivo, se organizaron más de diez torneos abiertos, todos con una alta convocatoria y participación de ajedrecistas de distintos puntos del país.

Uno de los hitos destacados del 2025 fue el logro del profesor Cristian Zárate, quien alcanzó la norma de Maestro Nacional de Ajedrez otorgada por la Federación Argentina. A su vez, el torneo más significativo del calendario fue el realizado en agosto en homenaje a Marcelo Fernández, histórico profesor de ajedrez fallecido durante la pandemia. El evento se llevó a cabo en el shopping Pilar Point y contó con la presencia de la gran maestra Candela Francisco, lo que le dio un marco especial y de gran nivel.

Fue también en Pilar Point donde se dio el último torneo en diciembre con todos los campeones del año.

En el plano institucional, el club recibió un importante reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante de Pilar, que declaró de interés municipal a todos los torneos organizados por la institución, un respaldo clave para su crecimiento y visibilidad.

Más allá de la competencia, el Club de Ajedrez de Derqui sostuvo durante todo el año una fuerte actividad comunitaria. Silva, en diálogo con Pilar Hoy Noticias, asegura que “el rol fundamental del club, más allá de formar a jugadores de ajedrez, es un rol social ya que nuestro club no cobra por las clases de ajedrez, todas las clases son gratuitas y hemos formado una red de amigos muy grande”. Asimismo, se realizaron talleres de ajedrez en escuelas públicas y privadas del partido con el objetivo de seguir compartiendo y fomentando esta actividad.

En diciembre estuvieron en la Feria navideña en el Colegio Chesterton de la localidad, acercando el ajedrez a los visitantes.

Otro logro significativo fue que del club surgieron tres árbitros de ajedrez y un organizador regional de torneos, por lo que actualmente la institución cuenta con cuatro árbitros habilitados para competencias oficiales. “Siendo un club nuevo, con menos de dos años, cada actividad fue un desafío y un aprendizaje”, señaló Luis. Esa experiencia acumulada permite proyectar un 2026 con objetivos ambiciosos: seguir creciendo, llegar a más vecinos interesados en el ajedrez, competir en torneos de mayor nivel y llevar el ajedrez del distrito a todo el país.

El principal desafío para el próximo año será la organización del primer torneo IRT del club, una competencia que otorga puntos para la Federación Internacional de Ajedrez. El evento está previsto para marzo de 2026, en el marco del segundo aniversario de la institución, y genera gran entusiasmo al tratarse de una experiencia inédita para el club.

Finalmente, desde el Club de Ajedrez de Derqui destacaron los múltiples beneficios de la disciplina, vinculados a la formación del carácter, la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento lógico y estratégico. Todos los vecinos que deseen participar, ya sea para competir o simplemente aprender a jugar, pueden acercarse al club o contactarse a través de sus redes sociales como Club de Ajedrez Pte Derqui o al teléfono 11 6035-9065.