El HCD aprobó la Rendición de Cuentas 2020

Se trata de la ejecución presupuestaria durante el primer año de gestión del Frente de Todos (FDT), con Federico Achával al frente de la intendencia en un año muy especial por la pandemia que fue reconocida por distintos sectores de la oposición, como la UCR y el peronismo independiente, que reconocieron el trabajo realizado en el área de salud y el esfuerzo por dar respuestas a las necesidades de los vecinos durante un año tan difícil.

La jefa del bloque del FDT, Lourdes Filgueira, sostuvo que “La ejecución presupuestaria fue de la calle a los papeles. Surgió de la realidad de la gente, de lo que el pueblo necesitó y no al revés. No somos un gobierno que va de las planillas del Excel a la calle y eso es una diferencia sustancial. Habla de un gobierno que pone a las personas en el centro de sus decisiones, un Estado que comprende, empatiza y sabe que no administra números sino realidades”.

Durante la sesión, se destacó que a partir de la decisión del gobierno en 2020 se invirtieron más de $10mil millones de pesos en políticas destinadas a ampliar y garantizar los derechos de los pilarenses. En salud se invirtieron más de $3.900 millones. Incluye la construcción del Hospital Municipal de Derqui, dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos. Se levantaron 3 centros de diagnóstico y derivación, donde se testearon más de 60 mil vecinos. Una importante inversión que hoy permite que Pilar sea el municipio del conurbano con la tasa de letalidad más baja.

La concejal del FDT Marcia Gonzalez, hizo especial mención a lo ejecutado a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y sostuvo que “Cuando sacudió la pandemia, las demandas que se tuvieron que atender fueron urgentes como el SAE. Todo el colectivo docente le agradece al intendente la decisión de no tener que elegir quién comía y quién no, como ocurrió al final del 2019” y se destacó el hecho de que “durante la pandemia todas las familias de la matrícula escolar recibieron su bolsón alimentario porque la decisión fue la de tenderle la mano a los que más lo necesitan”.

En una línea similar el concejal del FDT, José Molina, defendió la vocación de servicio que demuestra la ejecución. Sostuvo que “Achával está en el gobierno hace 15 meses e hizo trabajos donde nunca se había hecho nada y trabajó en garantizar los derechos de la gente. Podemos discutir los números pero tenemos un intendente que está construyendo el futuro. Hoy tenemos una pandemia histórica pero en estos 15 meses se hicieron obras que históricamente nunca se hicieron y se acercó el Estado a los vecinos más que nunca”.

Durante la sesión se hizo una clara reivindicación de la inversión y el trabajo realizado en los programas de desarrollo social, reconociendo la labor de programas como María Romero, Banco de Herramientas, Jovenes en Línea, AbrigAR entre otros programas destinados a reducir la desigualdad y en los que se realizó una inversión histórica de más de millón y medio de pesos.

En esta línea el concejal Juan Pablo Roldán del FDT sostuvo que “Estamos orgullosos de tener un Estado de pie, que con dignidad asiste al pueblo como nunca se vio. Esta rendición de cuentas refleja una mirada integral del Estado que no abandona a nadie. Agradezco al intendente Achával que gestiona un Estado humano y que otorga dignidad a través de cada uno de los programas que acompañan a los vecinos”.





El concejal opositor Diego Ranieli, quien entre otros representantes no oficialistas votó afirmativamente y afirmó: “No encontré ningún proceso irregular, ninguna obra que no se haya hecho, ningún servicio que no se haya prestado, ningún pago ni ONG fantasma. Es una rendición correcta, existe un balance entre el ingreso y el egreso”. “Hay que reconocer que ante esta situación terrible han hecho una gestión impecable en cuanto a salud”, agregó.

También desde otro sector de la oposición la concejal del peronismo independiente, María Campos, señaló la “armonía” del ejercicio contable del 2020 y agregó que “En vistas de que estamos en una situación tan particular, se tomaron medidas de urgencia para fortalecer áreas como salud, desarrollo social y seguridad. Apoyé estas medidas porque soy consciente de la magnitud de la situación”.