El Hospital Central de Pilar mantiene viva la causa Malvinas

El intendente acompañó al personal de salud del Hospital Central de Pilar, donde se llevó adelante la colocación de una placa que indica la distancia entre el centro de salud emblemático del distrito y las Islas Malvinas, exactamente 1.929 kilómetros y busca así mantener vigente el reclamo de soberanía sobre nuestras islas. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta; y los ex combatientes de Pilar.

Durante el emotivo acto, el jefe comunal destacó: «En el Hospital Central de Pilar descubrimos una placa que marca la distancia con nuestras islas, un símbolo para seguir manteniendo viva la memoria, defendiendo y honrando esta causa que nos une».

Estas placas, símbolos de la causa Malvinas, se colocan tanto en escuelas como en otras instituciones públicas para reivindicar el reclamo de soberanía del pueblo argentino, y reafirmar que somos parte de un mismo territorio y que las Islas siempre se sienten cerca.

«Las Malvinas, por siempre argentinas», cerró el jefe comunal.