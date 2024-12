El Hospital Universitario Austral inauguró una nueva ala de internación

El Hospital Universitario Austral (HUA) inauguró una flamante ala de internación con 40 camas destinadas a pacientes adultos, en 26 habitaciones equipadas con tecnología avanzada y un diseño moderno.

En el marco de la inauguración, a la cual asistió el intendente de Pilar Federico Achával, el director general del HUA, Rafael Aragón expresó: “Es un día de gran alegría para todos los que formamos parte de la Universidad Austral y en particular para quienes impulsamos el desarrollo del Hospital Universitario Austral. Esta nueva área de internación de 40 camas, no solo nos permite ampliar nuestra capacidad para brindar atención de calidad, sino que además nos permite continuar formando y cuidando a los profesionales con los más altos estándares de atención y con las condiciones necesarias para poder poner al paciente y su familia en el centro de nuestra atención. Este logro no hubiera sido posible sin la generosidad de la sociedad civil, de nuestros benefactores y del apoyo de fundaciones que impulsan nuestro desarrollo y se unen a nuestro propósito de ‘Cuidar con sentido trascendente a cada persona’”.

Este hito institucional también permitirá reorganizar otros sectores del Hospital, renovando espacios clave como la Internación General Pediátrica, Internación General Adultos, Obstetricia, Internación General Pediátrica, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Terapia Intensiva Pediátrica, para seguir creciendo y respondiendo mejor a las necesidades de quienes confían en la institución.

El intendente Federico Achával estuvo presente en el Hospital Austral, donde acompañó a los médicos y autoridades en la inauguración de la nueva ala de internación del hospital. Esta nueva ala de internación ampliará el sistema de salud del distrito, permitiendo que más personas puedan atenderse.

Junto a los médicos, Achával expresó: “Es una gran alegría poder estar en esta inauguración y felicitar al Austral por sostener el compromiso con la salud en el distrito. Compartimos la mirada de poner a las personas como prioridad en los distintos ámbitos de la vida y del cuidado de la salud. Estamos convencidos de que la articulación entre el sector público y el sector privado es fundamental, para construir un mejor Pilar para todos y todas”.