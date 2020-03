El Municipio seguirá funcionando para cuidar a todos los pilarenses

El intendente Federico Achával anunció que, en el marco del decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por el Coronavirus, el Municipio continuará prestando servicios a los vecinos, si bien no se brindará atención al público. “El Municipio seguirá funcionando para cuidar a todos nuestros vecinos”, afirmó Achával.

“Esta es una medida para cuidar a todos, por eso le pedimos a los vecinos que la cumplan y se queden en sus casas. Ninguna persona que no esté contemplada en el decreto puede salir a trabajar. Los intendentes y los gobernadores trabajamos codo a codo con el gobierno nacional, para que el decreto y todas las medidas de resguardo se cumplan. Para esto, no habrá atención al público presencial en el Municipio, pero los vecinos podrán contactarse por canales alternativos. El trabajo de esta Municipalidad no se detiene, seguiremos prestando todos los servicios necesarios a los pilarenses para que puedan transitar esta etapa sin tener que preocuparse por la seguridad, por que los chicos sigan teniendo garantizado el alimento, por las luminarias, por la recolección de residuos, por que los sueldos de los trabajadores sean depositados en tiempo y forma. Haremos de manera remota todo lo que podamos, pero que los vecinos estén tranquilos porque no dejaremos de trabajar un instante por el bienestar de los pilarenses”, dijo Achával.

“Todos los pilarenses pueden comunicarse con el Municipio a través del 147, que aumentará su capacidad de atención para poder atender esta situación como corresponde” contó el intendente, y expuso que “Las áreas que son esenciales, Salud, Seguridad y Desarrollo Social, no tendrán restricciones en su funcionamiento, porque la prioridad es cuidar a nuestros vecinos”.

Asimismo, el jefe comunal se refirió a otras áreas de atención e informó que “Hacienda, Compras, Tesorería, Contaduría, Sistemas y Recursos Humanos, a través de trabajo remoto, asegurarán el soporte necesario para el funcionamiento del Municipio”. En tanto, “la Subsecretaría de Educación asegurará el servicio alimentario escolar para los 63000 alumnos de nuestras escuelas. Estamos haciendo la entrega de mercadería por única vez para que los padres puedan cubrir la necesidad de alimentos. La mercadería podrá ser retirada por los padres de los alumnos, respetando siempre las distancias mínimas y tomando todos los recaudos”.

“Por otro lado, los pilarenses deben saber que, desde la Secretaría de Gobierno y junto al cuerpo de inspectores, estaremos verificando que los comercios que deben estar abiertos lo estén, y que los que tienen que estar cerrados no abran sus puertas. También estamos corroborando que aquellas personas que deben permanecer en aislamiento estén efectivamente en sus hogares. Dispondremos que los espacios comunes dentro de las urbanizaciones privadas estén cerrados”. Achával destacó que “Seguiremos desde Defensa al Consumidor controlando los precios para que no haya avivadas de nadie en este contexto tan difícil, quien así lo intente será castigado con todo el peso de la ley”.

Achával anunció que “Habilitaremos la atención especial a través del 147 con la Dirección de Integración de Adultos Mayores para que las entidades que atienden a nuestros abuelos y jubilados puedan realizar allí sus consultas o pedir asistencia”.

“Los pilarenses tienen que estar tranquilos porque el Municipio no se detiene, el Estado seguirá estando presente. Seguiremos garantizando la prestación de los servicios públicos como recolección de residuos, luminarias, mantenimiento de espacios públicos, agua y cloacas, fumigaciones y el servicio en los cementerios”, remarcó Achával. Y destacó que “En medio de esta situación de emergencia, la Secretaría de Obras Públicas trabajará en el mantenimiento de nuestro sistema de salud, para que los trabajadores de la salud puedan desarrollar su tarea en un entorno adecuado”.

Finalmente, Achával explicó que “Trabajaremos, desde el área de Desarrollo Económico, codo a codo con Nación y Provincia para garantizar el funcionamiento de las empresas productoras de alimentos y medicamentos, porque es nuestra responsabilidad que los argentinos no dejen de acceder a los productos de primera necesidad”.

El intendente manifestó que “Estamos trabajando para seguir cuidando a todos los pilarenses, nos cuidamos entre todos y es entre todos que podemos ganarle al coronavirus”.