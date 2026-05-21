El municipio sigue fortaleciendo la educación técnica en el distrito

El intendente Federico Achával recorrió la Escuela Secundaria Técnica N° 4 «Dr. Celso Charuri» de Villa Rosa junto a la secretaria General, Soledad Peralta, y al titular de Gobierno, Santiago Laurent. En este espacio educativo muchos jóvenes de la localidad se forman y desarrollan conocimientos y herramientas para su futuro.

Durante la actividad, el jefe comunal señaló: “Creemos que vincular la educación con el mundo del trabajo es fundamental para que cada joven tenga más oportunidades y pueda construir un futuro mejor. La Escuela Técnica de Villa Rosa es parte de esa mirada». «En este espacio los estudiantes pueden aprender, capacitarse y desarrollar proyectos que les permitan sumar herramientas para salir adelante y hacer realidad sus sueños», remarcó.

Por su parte, Peralta afirmó: “La educación es la política pública más importante y sabemos el valor que tienen las escuelas técnicas. Por eso, vamos a seguir apoyando la educación técnica en Pilar”.

En tanto, Laurent manifestó: «En esta escuela muchos jóvenes se forman y obtienen herramientas que los conectan con el mundo del trabajo. Vamos a seguir acompañando estos espacios que generan oportunidades para construir un futuro mejor».

También estuvo presente el secretario de Educación, Damián Espíndola.