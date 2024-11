El Sacrificio de los Jóvenes kickboxers: La Historia de Damián Falivene 

El camino hacia la cima del kickboxing no es fácil, y menos aún sin el respaldo financiero y organizacional adecuado. Damián Falivene, un joven peleador de Pilar convocado para representar a Argentina en el Campeonato Mundial de Kickboxing en España que se celebrará del 18 al 23 de Noviembre de este año, en la Cuidad de Alicante. Se trata de un ejemplo vivo de los sacrificios que muchos atletas deben hacer para perseguir sus sueños. Actualmente busca sponsors para cumplir sus sueños y seguir en este deporte. Conocé más de su carrera en https://www.instagram.com/damianfalivene/ y los interesados en colaborar su alias es: damianfalivene.mp

Damián Falivene dedicó su vida al kickboxing, entrenando incansablemente y demostrando un talento excepcional. Sin embargo, este camino no ha estado exento de dificultades. La falta de apoyo financiero ha llevado a Damián a buscar alternativas para costear sus entrenamientos y viajes, como impartir clases y organizar rifas.

El kickboxing en Argentina enfrenta una dura realidad: la ausencia de ligas y organismos que acompañen y financien a los deportistas. A pesar de la pasión y dedicación de muchos jóvenes, la falta de recursos limita su capacidad de competir a nivel internacional y alcanzar sus metas.

Para Damián, el apoyo de su familia ha sido fundamental. Sus padres han estado a su lado, ayudándolo económicamente y motivándolo a seguir adelante. Este respaldo ha sido clave para mantener viva la esperanza de representar a su país en los grandes escenarios del deporte.

En diálogo con Pilar Hoy Noticias, Damián sostuvo:

¿Cómo te sentiste al recibir la convocatoria para representar a Argentina en el Campeonato Mundial?

Damián: Muy contento por haber sido convocado, luego de haber ganado el Panamericano encontrarme con esta noticia me puso muy feliz.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que tuviste que enfrentar debido a la falta de apoyo económico?

Damián: Resulta muy difícil sobrellevar la parte económica, por mi parte doy clases durante la mañana y entreno por las tardes, ya que tanto yo, como mis compañeros no tenemos una ayuda económica por parte de la federación. Por lo tanto tenemos que costear todo nosotros.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en tu carrera deportiva?

Damián: El apoyo por parte de mi familia es fundamental, están conmigo desde el primer día que arranqué a entrenar hace ya 6 años, nunca se perdieron ninguna pelea, están presentes y brindándome su apoyo en todo momento.

¿Qué sacrificios has hecho para poder competir a este nivel?

Damián: el sacrificio es grande, trabajo por la mañana y entreno todos los días por las tardes, Soy un chico de 21 años que no sale, no me junto con amigos, siempre estoy enfocado en entrenar y ese es mi eje.

¿Qué mensaje le darías a otros jóvenes que están en una situación similar a la tuya?

Damián: les diría que si ellos quieren vivir del deporte, que se enfoquen y se metan al 100%, que no se permitan distraerse con otras cosas, si quieren llegar lejos en la disciplina que estén no pierdan el rumbo.

Es esencial que se generen cambios en las políticas deportivas del país para brindar mayor apoyo a disciplinas como el kickboxing. La creación de ligas y organismos que respalden a los jóvenes deportistas es crucial para fomentar el crecimiento y desarrollo del deporte en Argentina.

La historia de Damián Falivene es un testimonio del sacrificio y la dedicación que muchos jóvenes deben hacer para perseguir sus sueños en el kickboxing. Es hora de que estos talentos reciban el apoyo necesario para brillar en el escenario internacional y llevar en alto el nombre de Argentina.

Cómo se puede ayudar?

La colaboración de todos puede marcar la diferencia. Ya sea a través de sponsors, donaciones o difusión, cualquier apoyo será de gran ayuda para Damián y sus compañeros de equipo, quienes también han sido convocados para este importante evento. Para saber más: www.instagram.com/damianfalivene

Para más información y para saber cómo se puede apoyar a Damián, comunicarse al1144781891