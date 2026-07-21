El Teatro Gran Pilar renueva su cartelera con grandes figuras y propuestas para toda la familia

El Teatro Gran Pilar continúa consolidándose como uno de los principales escenarios culturales de la región, con una variada programación que incluye teatro, humor, música y espectáculos para toda la familia. Las entradas para las distintas funciones pueden adquirirse a través de la plataforma de venta online Plateanet https://www.plateanet.com/teatro/2261?teatro=GRAN-PILAR o en la boletería de la sala ubicada en San Martín 657, frente a la Plaza 12 de Octubre.

La programación del Teatro Gran Pilar también incluye producciones nacionales, espectáculos infantiles y musicales que se suman a la oferta cultural de las vacaciones de invierno, convirtiendo al espacio en uno de los puntos de encuentro más importantes para los amantes del teatro en la zona norte.

Durante las dos semanas de vacaciones hay funciones diarias para los niños. Mirá la cartelera aquí https://www.instagram.com/p/DatlnIECbbO/?img_index=1

Entre las propuestas destacadas de las próximas semanas se encuentra el regreso de Gabriel Rolón, quien vuelve a Pilar con su exitoso espectáculo «Palabra Plena», una obra que invita a reflexionar sobre las emociones, el amor, las pérdidas y los vínculos humanos. El reconocido psicoanalista se presentará con dos funciones, respondiendo a la gran demanda del público local.

Con una agenda que se renueva permanentemente y la posibilidad de adquirir entradas de manera anticipada a través de Plateanet, el Teatro Gran Pilar se posiciona como una opción ideal para disfrutar de propuestas artísticas de primer nivel sin salir del distrito.

Los interesados pueden consultar la cartelera completa y las novedades ingresando a Plateanet – Teatro Gran Pilar, donde se actualizan las funciones, horarios y disponibilidad de localidades.