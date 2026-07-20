Estilo Pilar 2026 en SLS Pilar Residence, una edición que promete diseño, innovación y experiencias premium

La tradicional exposición Estilo Pilar, organizada por la asociación civil Amigos del Pilar, anunció la realización de su 21° edición, que tendrá lugar del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2026 en el exclusivo desarrollo SLS Pilar Residence, consolidándose una vez más como uno de los eventos de arquitectura, decoración, paisajismo, arte y diseño más importantes de la Argentina.

El lanzamiento se hizo con el tradicional desayuno para futuros expositores donde los interesados en ser parte de esta edición pudieron conocer el Masterplan, los detalles del proyecto y recorrer la obra con los espacios que deberán intervenir. Participaron miembros de la Comisión Directiva de Amigos del Pilar; los directores de Barza Real Estate Jerónimos Barry y Santiago Egurza, la empresa responsable del emprendimiento; sponsors y colaboradores.

Desde 1999, Estilo Pilar se convirtió en una plataforma de referencia para las últimas tendencias en interiorismo, arquitectura y lifestyle, convocando a miles de visitantes y profesionales del sector. La exposición es organizada por Amigos del Pilar, entidad sin fines de lucro que destina la totalidad de lo recaudado al sostenimiento de su obra solidaria de atención odontológica gratuita y calificada para niños de escasos recursos del partido de Pilar.

En esta edición, Amigos del Pilar se esta ampliando y extendiendo la ayuda y su aporte en la comunidad de Pilar.

Actualmente, la institución realiza alrededor de 10.000 prestaciones anuales destinadas a niños de entre 3 y 12 años, derivados desde centros de salud, instituciones infantiles, comedores escolares y la Unidad Pediátrica Móvil del Hospital Austral.

Una sede de nivel internacional

La segunda edición de este año se desarrollará en SLS Pilar Residence, un proyecto residencial de lujo perteneciente a la reconocida marca internacional SLS Hotels & Residences, asociada al diseño de vanguardia, la hotelería lifestyle y las experiencias premium, con presencia en ciudades como Miami, Dubái, Madrid y en el barrio de Puerto Madero.

Con una ubicación estratégica y rodeado de desarrollos residenciales, propuestas gastronómicas y amplios espacios verdes, el complejo se presenta como el escenario ideal para una nueva edición de Estilo Pilar.

Más de 4.000 metros cuadrados de inspiración

La muestra ocupará un total de 4.065 m², donde se integrarán espacios de decoración, interiorismo, paisajismo, arte, paseo de compras, gastronomía y áreas destinadas a sponsors y marcas participantes. La propuesta busca ofrecer una experiencia inmersiva que invite al visitante a recorrer, descubrir e inspirarse.

El recorrido incluirá:

Espacios de arte y exhibiciones contemporáneas.

Un paseo de compras con marcas y experiencias.

Propuestas gastronómicas.

Ambientes residenciales intervenidos por destacados profesionales del diseño, la decoración y el paisajismo.

Conceptos vinculados al lifestyle y las nuevas formas de habitar.

Un evento con impacto social

Cada año, más de 30.000 personas visitan la exposición, convirtiéndola en un espacio de encuentro entre las principales tendencias del diseño y un público de alto poder adquisitivo y generador de tendencias de consumo.

Sin embargo, el verdadero valor de Estilo Pilar trasciende el diseño y la arquitectura: el 100% de lo recaudado se destina a las obras solidarias que lleva adelante Amigos del Pilar, reafirmando el compromiso de la entidad con la salud y el bienestar de los niños más vulnerables del distrito.

Con una propuesta renovada, una sede de categoría internacional y el mismo espíritu solidario que la caracteriza desde hace más de dos décadas, Estilo Pilar 2026 se prepara para abrir sus puertas y volver a ser el gran punto de encuentro del diseño, la creatividad y la solidaridad.

ESTILO PILAR 2026

📅 Del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2026

📍 SLS Pilar Residence. Las Camelias 3700 – Pilar

🏛 Organiza: Amigos del Pilar

💛 A beneficio de los programas de atención odontológica infantil de la institución.