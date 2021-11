Estilo Pilar Delta Escobar premió a los mejores espacios de decoración

Un prestigioso jurado eligió a los mejores espacios de decoración de la 18° edición de ESTILO PILAR, la exposición de decoración, arte, paisajismo y arquitectura que podrá visitarse de jueves a domingo hasta el 28 de Noviembre en el emprendimiento náutico El Naudir – Aguas Privadas de la desarrolladora E2. La muestra, organizada por la Asociación sin fines de lucro AMIGOS DEL PILAR, destina todo lo recaudado en el evento a dar atención odontológica calificada y gratuita a niños de escasos recursos del partido de Pilar.

Los decoradores se distribuyen en cuatro casas de construcción modular de NURHOUSE en la cual diseñadores, paisajistas y artistas exhiben sus creaciones. Las casas están ubicadas al margen del río e identificadas con nombres de plantas autóctonas: Timbó, Sauce, Camalote y Junco.

La Casa Timbo

En la Casa Timbo, los ambientes fueron decorados por: Cuatro Elementos, San Marco Diseño, Kuperdesign, Treno Deco Kids, Silvina Inchauspe y Karina Caprin.

La mención especial del Premio Estilo Pilar fue para Susana Piazza de Cuatro Elementos que fue la encargada de decorar el living de esta casa.

«Gracias, es lo primero que se me ocurre escribir en esta memoria, cuando pienso en la emoción que me generó, haber tenido la posibilidad de hacer realidad este proyecto. La casa Timbo (su living) me hizo sentir la necesidad de lograr que en cada rincón se respire aire fresco, un ambiente único por su conexión del adentro con el afuera, me sentí obligada a que todo fluya con demasiada liviandad», enumera la decoradora a la vez que explica que «ubiqué un sillón de 3,50 mts. frente al hogar y 2 módulos a cada lado con funciones diferentes, por un lado un espacio de TV para el día a día y por otro un espacio para reunir amigos, tomar un trago, pasar un rato. Las mesas altas las pensé para sentirnos cómodos a la hora de comer frente a ese hogar o la TV. Lo cerré con silloncitos simples, prácticos pero especialmente cómodos. Las cortinas de gasa fresca fluyen con el viento dando movimiento a cada lado».

Y finaliza diciendo «sinceramente fui feliz decorando este living ya que me sentí totalmente identificada con mi manera de vivir, pensar y sentir. Todo me lleva a los cuatro elementos de la naturaleza que los veo reflejados con una simple mirada amplia a este magnifico lugar».

De esta casa también fue la Mención a la mejor exhibición de producto Vite que se llevó Silvina Inchauspe con el baño “Uno para Uno”.

Se trata del baño ubicado en la plata alta de la casa, un espacio utilizado de 6,5 m2.

«El objeto de este proyecto busca reflejar el concepto que siempre quiero transmitir en todas mis obras y en cada diseño. La definición de los detalles, los colores especialmente elegidos y la personalidad e identidad para el espacio», indica Inchauspe.

Este baño presenta la búsqueda de reflejar un lugar de relax para un hombre de 30/40 años que vive solo. Un ámbito muy masculino que parte de la premisa de identificarse con la comodidad, una comodidad que es también visual, un lugar canchero, moderno y muy pensando, incluyendo la combinación de arte con un estilo de vida.

Se utilizaron la mezcla de texturas como el revestimiento de simil madera de Moldumet pintado en color azul, en blanco y negro porcelanatos Vite y la mesada negra de Canteras que da ese toque oscuro y defiendo, un lugar acogedor con iluminación puntual para identificar los elementos que mas quería destacar. Una luz al estilo escenográfico que lleva a acompañar la mirada al cuadro colgado en la pared que es una obra mía y la mampara en hierro y vidrio repartido, ambos conceptos de arte y diseño que tanto me identifican.

«Uno para Uno, no es solo un espacio, es un momento de relax, de paz, un encuentro con uno mismo», reza su memoria descriptiva.

Indusparquet entregó una mención a Kuperdesign quien también fue acreedor a la Mención a la mejor aplicación de producto Roca.

El espacio Selva Negra parte de la idea de conectar al ser con su entorno natural, para lo cual recrearon un viaje escénico selvático, nutriéndose de la calidez en los materiales como son la piedra y la madera que evocan al hábitat natural. Al mismo tiempo se introdujo un mural temático y luminosidad al espacio en finos detalles contemporáneos de color dorado. El espacio tiene como objeto principal, la vegetación en cada rincón del cuarto.

Para dar dinamismo y contemporaneidad, se trabajó en conjunto con TEG para construir un dormitorio en suite domotizado, logrando crear escenas cotidianas tanto de día como de noche, con reproductor de TV, proyector, iluminación dimerizable que cambia de color y cortinas que suben y bajan con control de voz.

La casa Sauce

Por otro lado, la casa Sauce cuenta con espacios ambientados por Gloria Atelier Deco, Familia Echaide, C‘ estMoi y Frontera.

Y en la cocina de esta casa nos encontramos con uno de los máximos ganadores de los premios de esta edición: Familia Echaide que se llevó el 1º Premio Estilo Pilar, una Mención de DArA y diplomas por la Mejor Aplicación de Productos de Canteras y Longvie.

«Esta cocina mediterránea que se sirve de la luz del sol y el lago como fuente de color e inspiración, está compuesta por materiales nobles como la madera y piedra natural trabajadas por carpinteros de oficio, que se amalgaman en la búsqueda de generar un ambiente relajado y cálido», indican los diseñadores en la memoria descriptiva del espacio.

La caja blanca y el mobiliario construido en madera con procesos de blanqueado junto con la cuarcita Taj Mahal permiten que el sol entre, sea parte de ellos e inunde el ambiente con sus diferentes colores. Según el momento del día se desarrollan en un mismo lugar diferentes escenarios posibles para quien disfruta convertir el cocinar en una experiencia sensorial.

De esta casa, el primer premio DArA fue para C‘ estMoi, quien también se llevó el Premio a la mejor exhibición de producto Vite y la Mención Hay Color de Tersuave al uso del color. Este espacio también se llevó el Primer Premio de Indusparquet y el Premio al Mejor diseño de baño de Roca.

En este espacio de C‘ estMoi llamado Paralelismo, como una de las llamadas figuras de repetición, sugiere la esencia del exterior como una línea paralela al interior, dónde se manifiesta el entorno verde como marco, consiguiendo un ritmo secuencial entre ambos. Situada a un paso del lago, la suite principal de la casa Sauce respira en su mundo interior y exterior, naturaleza viva.

«Aquí podemos dejar atrás el ajetreo constante del mundo urbano sin perder comodidad y elegancia. Una delicada sinfonía entre materiales, paleta de colores y animado juego de formas componen un espacio reposado. La presencia del hierro en intervenciones transparentes, revestimientos de madera, cuarcitas naturales y colores, que representan e identifican la naturaleza, logran un equilibrio y mezclas prudentes, generando una armonía que se respira en el aire. La idea de Paralelismo es que nos lleve a restablecer nuestros vínculos y respetar el poder de la naturaleza y sus beneficios. Las líneas geométricas en conjunción con las formas orgánicas acentúan la fuerza visual de muebles y objetos, sin descuidar la presencia del arte y fotografía», indican sus autores.

Casa Camalote

En la Casa Camalote los espacios fueron decorados por Estudio C Decoración, VIKA y Loly Albasini.

Loly Albasini es una de las decoradores que estuvieron en todas las ediciones y se llevó el Premio Hay color de Tersuave al uso del color y el Premio a la Mejor aplicación de producto Rielamericano.

Albasini se valió de la representación del nuevo concepto de espacios de descanso en casa. «Sin duda alguna si antes nos definía el cambio, ahora es la velocidad del cambio la que nos abruma y hace que en forma casi permanente seamos atravesados por una crisis de adaptación que nos sumerge en un danzante remolino de emociones contrapuestas. Ese torbellino emocional nos provoca múltiples sensaciones de las cuales algunas resultan por momento ingobernables como la incertidumbre, la ansiedad , el encierro y la falta de intimidad. Entonces necesitamos redefinir nuestro Hogar como el espacio común que permita alcanzar nuestro bienestar familiar e individual», define la decoradora.

«Así, esta pequeña familia comprendió que para lograr la Resiliencia de cada uno de sus miembros en forma individual como así también la de la familia en su totalidad era imperioso que el nuevo HOGAR intensificara en forma positiva la relación biunívoca de los conceptos JUNTOS y SEPARADOS en forma tal que les permitiese estar CERCA y/o LEJOS a demanda de sus necesidades individuales o grupales», indica en la memoria descriptiva.

«Y siempre respetando las libertades individuales la decisión de cambiar de lugar de residencia era mucho más que un cambio de estilo de vida impulsado por las nuevas formas de trabajo y estudio impulsados por la pandemia, era una decisión de la reformulación del HOGAR como FUENTE del BIENESTAR EMOCIONAL, COMO BÚSQUEDA DE UNA NUEVA IDENTIDAD FAMILIAR. Dejaron su piso en la ciudad y cambiaron la plaza por el lago, el auto por las bicis y los remos, el running en el asfalto por las caminatas con vista al agua, el supermercado por el almacén orgánico, el ascensor por las subidas y bajas naturales», agrega.

«La prioridad en el cuarto principal. es la intimidad y el reencuentro, inducidos por la sensación de bajar un cambio. Donde las vistas al verde del paisaje que son sinónimo de calma e inmensidad se trasladan hacia adentro en el muro pintado apenas con unos toques de juncos de la laguna. El terciopelo nos recuerda la sensación de placer de recostarnos en un césped suave y fragante. El piedra natural y la madera gastada nos dan la robustez y la firmeza basal de la pareja. Recrearse una y otra vez pero sobre base sólida en el tiempo así como trabaja el sol en la madera», completa.

La madera natural se repite como elemento predominante y conexo. Se utiliza Rafia natural para forrar los frentes de cajones y la cortina representa una red abierta que apenas hace un efecto de filtro de luz, emulando la textura de los pajonales y los pastos secos que el invierno se observan en la zona. El mural pintado es la flora intentando invadir el adentro, en ese tono neutro recreando la ribera de la laguna con sus tonalidades de ocres , grises y verde musgo, los diferentes colores que forma el agua jugando con la luz y los matices del atardecer o el arranque de día.

Y en esta casa también se premió a VIKA con una Mención a la Mejor aplicación de perfiles Moldumet.

Casa Junco

Por último, en la Casa Junco, los decoradores que ambientaron los espacios fueron: Inner Worlds – Espacio Beca DArA, Carmela Carey, Albertina House y Meraki Diseño Rústico.

Acerca de Estilo Pilar

La muestra cuenta con otras 2 hectáreas destinadas al estacionamiento gratuito para los visitantes. Unos 30 diseñadores de interiores, más de 20 artistas y una decena de paisajistas, exhiben sus diseños y creaciones en cuatro casas ribereñas de construcción modular de la empresa NURHOUSE.

Los sponsors de esta edición son: El Naudir (emprendimiento náutico), Vite (porcelanato), Tersuave (pintura), Rielamericano (cortinas y toldos), Indusparquet (pisos y revestimientos de madera), Canteras del Mundo (mármoles, granitos y superficies ultracompactas), Longvie (electrodomésticos), Moldumet (perfiles, molduras, accesorios de baño y revestimientos plásticos), Rehau (aberturas de pvc), Roca (sanitarios y griferías), Viio (vidrios decorativos), Iluminatti (iluminación), Nurhouse (construcción), Modulari (construcción), La Nación (medios),Telecom (telecomunicaciones) y Landhi (socio de plataforma digital).

La desarrolladora de E2 tiene un domo en la muestra donde presentará sus cuatro nuevos emprendimientos brindando información y detalles de cada uno de ellos.

La muestra cuenta un sector de Showrooms con la presencia de Bue Deco Wall Design,

La Popeline, Casa di Giulietta, Blue Fingers Art y Ikon Lamps/Slow Design Studio.

El público visitante tiene la oportunidad de recorrer el clásico Paseo de Compras, compuesto por más de 30 carpas con una amplia variedad de productos: ropa, accesorios, carteras, alimentos, mantas, platería y artículos para decorar, entre otros. Este año Estilo Pilar se convierte en una buena oportunidad para realizar las compras para las fiestas de fin de año.

En el Paseo de Compras se encuentran a emprendedores como Gypsy & Navajo, Consultora Independiente Swiss Just, Sophie Vetements & Home, Showroom Gi & Lo, Ria Deco, Cirque Chocolat, Buena Fibra, Decopad, Mantas de Llama, Metta, Artdusol, Maison3 / Charles by Celine, Clifftone, Mandawa Handbags, Alma India, Airaudo Platero, Valaleri, Vakla, Ocres Interiorismo, Clarson & Jules, Finca Mi Flor, Caprichos del Rey, Bilbao Backpack/La Mar Lettering, Isla Xocolatl, Anapass Home & Essences, Troya, Luz Propia, Té + Thé Tea Shop, Plantery The Plant Market, Diablas y Santas/El Baúl de Lola, CG Decoración, Lamarque, Daphne Baires, Ukelele.

Además, en el Paseo Verde, unos 20 expositores ofrecen diferentes productos aptos para exteriores como fogoneros, macetas, muebles de exterior y plantas. Entre ellos, están Biofogones Design, Macetas La Cioppa, Don Acero, Hiroki Minipiscinas Japonesas, Pampa

Acquabio Ingeniería en agua, Martín Aizaga Garden & Deco, MIKE Outdoor, DRG Mundo Colgante, Parques Estilo, Mínima Huella, Vivero del Puerto, FGO Argentina y Candock Argentina.

El escenario ribereño cuenta con un muelle con amarras y una interesante propuesta para los amantes de la náutica.

El sector gastronómico ofrece una variada propuesta en el formato de foodtrucks con una amplia plaza de sillas y mesas para pasar un lindo momento al aire libre en un entorno inigualable. Se podrán degustar las exquisiteses de Munchis, Asando ando, Cagnoli, Sandwiches Tandileros y Los Olivos.

Con lo recaudado en la muestra solidaria, AMIGOS DE PILAR, tiene como misión financiar la atención odontológica para niños de bajos recursos. Su gran compromiso y esfuerzo, llevados a cabo a lo largo de todos estos años, le han permitido garantizar el éxito en cada una de sus exposiciones.

INFORMACION ÚTIL

Fecha: Del 28 de octubre al 28 de noviembre

Días y horarios: De jueves a domingos, de 12 a 20 hs. Domingo 14/11 cerrado por Elecciones Generales.

Lugar: El Naudir – Aguas Privadas RN25 4020, Escobar, Buenos Aires

Indicaciones para llegar

Vehículo particular

NUEVO ACCESO

Ingreso a través de PUERTOS destino:

El Naudir – Aguas privadas

1 – Tomar RUTA PANAMERICANA RAMAL ESCOBAR hasta Km 45 en donde deberá tomar la salida Av. de los Lagos.

2 – Continuar por Av. de los Lagos 4Km hasta el ingreso al barrio PUERTOS, en donde deberá presentar su DNI para poder continuar con el trayecto interno.

3 – Dentro de Puertos en todo momento deberá seguir las indicaciones que dirigen hacia el AVP y/o Ruta 25.

4 – Llegando al final del trayecto próximo al AVP se encuentra la salida a la Ruta 25, en donde deberá pasar por la guardia de salida de Puertos. Ya sobre la ruta 25 tomar hacía la derecha.

5 – Recorrer 600 metros aprox. hasta el ingreso a EL NAUDIR.

En tren

Tren desde Estación Retiro hasta Estación Escobar (Línea Mitre) + Línea de colectivo 276

En colectivo

Desde Plaza Italia:

– Líneas de colectivo 194B/194/G/F/E/A + 276

– Líneas de colectivo 60G + 276

Desde Puente Saavedra:

– Líneas de colectivo 194B/194C/G/F/E + 276

Desde Márquez y Panamericana:

– Líneas de colectivo 60G + 276

Desde Pilar:

– Línea 276 (sale de San Martín y Estanislao López)

Valores de entradas

Entrada General $650

Jubilados $520

Grupo familiar a partir de 4 personas $520 cada mayor de 12 años

Menores de 12 años Sin cargo

Grupos a partir de 4 personas $520 por persona

Personas con discapacidad Sin cargo (presentando certificado)

Beneficios

Presentando Cupón 2×1 JUMBO/DISCO a valor de la entrada general $650

Club LA NACION 2×1 jueves/viernes

A valor de la entrada general $650

Club LA NACION 20% Dto sábados/domingos

Sobre el valor de la entrada general $650

Club PERSONAL 2×1 jueves/viernes

A valor de la entrada general $650

Contacto Estilo Pilar

Sobre de Amigos del Pilar

Como todos los años anteriores, Estilo Pilar es organizado por Amigos del Pilar, una Asociación Civil que surgió de la inquietud de un grupo de mujeres con espíritu solidario que deseaban colaborar y comprometerse con su comunidad. Desde el año 1996 trabajan en el partido de Pilar con la misión de brindar ayuda a niños de escasos recursos en materia de salud odontológica: “Un Pilar con atención digna para aquellos de bajos recursos”.

Para llevar a cabo esta tarea, en el año 2004 crearon los consultorios odontológicos propios, que funcionaron ininterrumpidamente hasta Octubre del 2014. A partir del 1 de Octubre de ese año iniciaron un nuevo camino. Formularon un nuevo sistema de becas que hace posible que tanto antiguos pacientes, como aquellos nuevos que soliciten atención, puedan ser atendidos con la financiación de Amigos del Pilar.

Este nuevo proyecto es posible también gracias a la ayuda de profesionales solidarios que comprenden la tarea y están involucrados con la obra de la fundación.

Durante la cuarentena, después de un período de casi un mes en el que los consultorios debieron permanecer cerrados, se atendieron únicamente urgencias. Actualmente la atención es con turnos programados.

Desde el año 2004 hasta mayo de 2021 fueron atendidos 72.793 niños de entre 3 y 12 años y se brindaron 219.295 prestaciones odontológicas.

De esta manera, en 2019 inauguraron los consultorios odontológicos inclusivos en el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, los mismos fueron construidos y equipados por Amigos del Pilar con lo recaudado en las últimas ediciones de Estilo Pilar. Son dos consultorios con sala de espera equipados con el sillón, instrumental y equipo de rayos X. Las odontólogas que atienden en ese espacio están especializadas en la atención de niños con capacidades diferentes.

Para más información ingresar a http://www.amigosdelpilar.org.ar/

EL NAUDIR Aguas Privadas, un emprendimiento náutico de la desarrolladora E2

El barrio náutico El Naudir – como Main Sponsor de Estilo Pilar y sede de la muestra- tendrá su propio espacio para dar a conocer y promocionar sus desarrollos, así como un Domo Central con diferentes actividades.

Adrián Saraco, CEO y fundador de E2 dijo “Estamos muy orgullosos de que Estilo Pilar nos haya elegido como sede para realizar su muestra. Fue un gran trabajo en conjunto que permitirá que los visitantes puedan recorrer una muy linda exposición y a la vez conocer El Naudir y nuestros desarrollos en la zona”.

E2 (www.e2evolucion.com) es una empresa nacional dedicada a los desarrollos urbanísticos e inmobiliarios hace 15 años, tanto en Argentina como en el mundo.

Para E2 intervenir una zona es sinónimo de agregarle valor, ya que como empresa cuenta con la habilidad de convertir metros cuadrados en oportunidades de negocios.

Agregar valor implica para E2, proyectar desarrollos y llevarlos a cabo, aportando para la zona una verdadera diferencia: ya sea innovando al apostar a zonas aún no suficientemente explotadas, o bien renovando áreas recuperando los atributos del lugar en sintonía con las tendencias contemporáneas de usos de la tierra.

Entre los desarrollos consolidados de E2 se encuentran Naudir, Aguas Privadas y El Cazalen Escobar. Con motivo de sus 15 años, este mes lanza nuevos desarrollos tanto en la zona de mayor crecimiento de Escobar, denominada El Nuevo Cazador, como en San Isidro, destacándose cada emprendimiento por características especiales que los hacen únicos, ya sea por barrios 100% náuticas, lotes + casas al rio, barrios hípicos o departamentos y condominios con servicios exclusivos, y cada uno de los desarrollos con el interiorismo y sello de Pablo Chiappori de Paul French Gallery.

