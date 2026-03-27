Estilo Pilar premió a los mejores en Diseño, Paisajismo y Arte

Hasta el 4 de abril podrá visitarse una nueva edición de Estilo Pilar en Cardinal Shopping (Domingo Prat 3426, Pilar del Este). Como en cada edición, los espacios participantes fueron evaluados por un jurado integrado por referentes de trayectoria en el ámbito cultural, artístico y profesional. Aquí te presentamos a los ganadores.

Un prestigioso jurado integrado, entre otros, por Javier Iturrioz, Isabel Firmin Didot, Silvina Bidabehere, María Zunino, Jorge Muradas y Eugenia Choren, junto a Adriana Grin, representante de DArA evaluaron los espacios.

La evaluación contempló criterios de creatividad, innovación, resolución funcional, calidad constructiva, coherencia estética y originalidad conceptual. En las categorías de arquitectura e interiorismo se valoró especialmente el equilibrio cromático, la correcta ejecución de detalles y terminaciones, la circulación real de los espacios y la solidez de la idea rectora. En arte se reconoció la capacidad de una obra para transformar integralmente un ambiente, mientras que en paisajismo se analizaron los principios de unidad, intencionalidad, funcionalidad, impacto visual y asociación vegetal.

El objetivo fue distinguir proyectos que reflejen excelencia, identidad propia y una mirada contemporánea del diseño.

Los premiados:

DISEÑO E INTERIORISMO:

Premio a la creatividad, innovación, ejecución constructiva y cuidado en la presentación general, basados en criterio estético y equilibrio cromático.

2da Mención “empatados”: ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL = Diploma

Otorgado a:

a) Celina y Maria Azpiroz = PLAYROOM

b) Cóncavo Estudio = CUARTO DE BAÑO

1ra Mención: ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL = Plaqueta + Diploma

Otorgado a: Estudio Azucena = REFUGIO EN LA INTIMIDAD

1er Premio ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL = Pasaje aéreo para concurrir a la feria CASACOR en Sao Paulo + diploma

Otorgado a: Guadalupe Diez = THE UNEXPECTED LIVING

SECTOR PAISAJISMO:

Se valoró el impacto visual, la ubicación y asociación de plantas y la prolijidad en las terminaciones.

Mención: ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL = Plaqueta + diploma

Otorgado a: Plataforma Comunal = “ESPACIO DIA DE CAMPO»

ARTE:

Premio a la intervención artística en la cual la presencia de una pieza de arte de cualquier tipo, modifique de forma tal, que el espacio sea totalmente diferente sin la presencia de la misma.

2da Mención: ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL Mejor Intervención Artística Interior = diploma

Otorgado a: Carolina Hughes = Obra “EL GALLO”

1ra Mención: ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL Mejor Intervención Artística Interior = Plaqueta + diploma

Otorgado a: Clara Frers = Obra “LOS PÁJAROS”

PREMIACIÓN SPONSORS OFICIALES:

SMEG:

Mejor integración de productos en diseño y funcionalidad

Premio: 1 tostadora SMEG

Responsables: Agustina Gutiérrez (Directora de Marketing de Elden)

Ganador: Decocastelar by Gustavo Aguilar = COCINA + COMEDOR DIARIO

ITALIGHTING

Ambientación mejor iluminada

Premio: Plaqueta de reconocimiento

Responsables: Luciano Fernandez (Gerente Comercial) y Sergio Guerrera (Asesor Técnico Comercial)

Ganador: Area Design by Richard y Valentina Ferreira = COCINA

EGGER:

Mejor uso y aplicación de producto

Premio: Entrega Máquina de café Expresso

Responsables: Javier Duran (Responsable de Diseño para Latinoamérica) y Clara Socas (Analista de Marketing)

Ganador: Area Design by Richard y Valentina Ferreira = COCINA

CERRO NEGRO:

Mejor diseño, funcionalidad y aplicación de producto

Premio: 200 m2 de porcelanato

Responsables: Fernando Caride (Director Comercial), Alega Sabrina Zivelonghi (Gerente de Marketing)

Ganador: Decocastelar by Gustavo Aguilar = COCINA + COMEDOR DIARIO

SINTEPLAST:

Mejor uso del color de Tendencia Sinteplast- Colores que cuentan historias 2025/2026

Premio: 100 Lts. de pintura

Responsables: Marina Zamirowsky (Subgerente de Colores y Tendencias)

Ganador: Regio by Ana Giorgini = LIVING

RIELAMERICANO:

Mejor exhibición de cortinas

Premio: 40 m2 de cortinas manuales Sunscreen

Responsables: Andrés Wolff (Presidente) y Paula Harriague (Directora de Relaciones Institucionales)

Ganador: ATR Tambussi y Rugani = CAVA

Premiados en DISEÑO E INTERIORISMO

El jurado premió la creatividad, innovación, ejecución constructiva y cuidado en la presentación general, basados en criterio estético y equilibrio cromático.

Tal es así que se llevó el 1er Premio ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL la diseñadora Guadalupe Diez por su espacio «THE UNEXPECTED LIVING».

La segunda Mención ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL fue un empate entre:

a) Celina y Maria Azpiroz = PLAYROOM

b) Cóncavo Estudio = CUARTO DE BAÑO

Y la primera Mención para el Estudio Azucena por su «REFUGIO EN LA INTIMIDAD»

Todas las MEMORIAS DESCRIPTIVAS AQUI

THE UNEXPECTED LIVING propone explorar el potencial expresivo de ciertos materiales y expandir su aplicación más allá de los ámbitos donde históricamente fueron utilizados, dando origen a una sala de estar donde la materialidad no pide permiso. Para el desarrollo del espacio se seleccionaron materiales provenientes de dos de las 33 empresas de la compañía por el mundo: por un lado, rollos homogéneos producidos en Ronneby, Suecia, entre los cuales se eligió la línea inteligente iQ Surface; y por otro, alfombras modulares Desso, histórica firma holandesa.

Desarrollado originalmente para el exigente ámbito de la salud, iQ Surface es un rollo homogéneo que se instala pegado y termosoldado, con soporte curvo para zócalo sanitario, generando una superficie continua sin juntas ni ángulos a 90° —evitando filtraciones y acumulación de suciedad. Su gran resistencia al alto tránsito, su instalación rápida y en seco —que permite aplicarlo incluso sobre superficies existentes sin obra húmeda— y su notable ductilidad mediante calor, que posibilita adaptarlo a distintas formas revistiendo pisos, paredes y mobiliario, lo convirtieron durante años en el material por excelencia de ese sector. Aprovechando la evolución de su diseño hacia propuestas estéticas más contemporáneas, se seleccionó uno de sus diseños más expresivos, con la intención de alejar el material de su imaginario hospitalario y revelar su potencial dentro de un lenguaje espacial más experimental.

Como contrapunto material y para sectorizar el área del estar, el proyecto incorpora alfombras modulares DESSO línea Essence por su neutralidad —a modo de lienzo en blanco— para ser intervenidas por la magia del reconocido artista local Guillermo Tragant. Por otro lado, las mesas de arrime fueron revestidas con piezas provenientes de intervenciones realizadas por Studio RENS para Desso, estudio holandés que reutiliza alfombras descartadas durante procesos de producción. A través de su reparación y resignificación incorpora su sello característico —el uso predominante del color rojo, asociado simbólicamente a la pasión y al amor— y pone en primer plano una mirada centrada en la sustentabilidad y la revalorización de materiales.

La propuesta reúne así innovación material, exploración artística y experimentación sustentable, entrelazando distintos modos de intervenir la materia. El resultado es un espacio donde diseño, arte y conciencia ecológica dialogan sin jerarquías, construyendo un relato que celebra la posibilidad de mirar los materiales con otros ojos.

Premiados en Paisajismo

En Paisajismo se valoró el impacto visual, la ubicación y la asociación de plantas y la prolijidad en las terminaciones. Con ese criterio, la Mención: ESTILO PILAR 2026 – CARDINAL fue para Plataforma Comunal con su “ESPACIO DIA DE CAMPO».

Una propuesta que integra el paisaje con el arte, la fotografía y la sustentabilidad en un recorrido paisajístico y sensorial.

El otoño dice “presente” en cada detalle del espacio, con sus colores y situaciones, sean las especies botánicas, las fotografías, el equipamiento, las instalaciones

El descubrimiento, a través del recorrido, de distintas expresiones artísticas, que se integran en el espacio y el paisaje.

Un primer recorrido rígido y urbano, que acompaña la circulación principal de Estilo Pilar y otorga uniformidad y coherencia a lo largo del paseo, donde a través del bosque de fresnos se perciben distintas situaciones

Por otro lado otro recorrido más suave, curvo, sensorial que acompaña desde el sector de esparcimiento, donde el sonido, el agua, las gramíneas, las obras de arte se recortan contra el bosque de fresnos y contra el edificio del shopping de fondo.

«Inspirado en la serie fotográfica “Picnics” de Graciela Villanueva, en combinación con el paisajismo carioca de Burle Marx… creamos un espacio lúdico que combina paisaje y arte, naturaleza y color. Un paisaje que incorpora el arte, la fotografía y la sustentabilidad, concientizando en el uso y aprovechamiento de los recursos, en resignificar los desechos dándoles nueva vida

La vegetación es utilizada como manchas de color… arte en el paisaje, paisaje que es arte», aseguran sus creadoras.

Se trata de una recreación de situaciones cotidianas de disfrute en la naturaleza, en distintos espacios exteriores, de manera artística y siempre con una mirada puesta en la historia que nos brinda la seria “Picnics”. Una historia para contar, un paisaje con un hilo conductor. Un recorrido sensorial que acompaña a los visitantes con el sonido del agua que corre, el sonido de un río en movimiento.

Una causa solidaria que define su esencia

Organizada por Amigos del Pilar Asociación Civil, la exposición nació en 1999 con una idea clara: crear un evento capaz de sostener una misión solidaria concreta a través de la creatividad. Ese propósito sigue siendo hoy el rasgo que la distingue dentro del circuito del diseño, ya que la totalidad de lo recaudado se destina a brindar atención odontológica gratuita y calificada a niños de escasos recursos del partido de Pilar.

Desde la creación de sus consultorios odontológicos pediátricos en 2004 y su posterior evolución hacia un sistema de becas que amplió el acceso a tratamientos, el programa social logró un impacto sostenido en la comunidad. Hasta la actualidad se atendieron más de 74.000 niños y se realizaron más de 232.000 prestaciones, cifras que reflejan el alcance real de un proyecto que transforma una necesidad urgente en una solución concreta y continua.

Con la mirada puesta en el futuro, la organización proyecta seguir ampliando el alcance social fortaleciendo el programa odontológico gratuito y generando nuevas oportunidades de colaboración. Entre los próximos objetivos se encuentra la incorporación de espacios destinados a talentos emergentes y el desarrollo de iniciativas junto a universidades de diseño para impulsar a nuevas generaciones creativas.

Así, cada edición no solo deja tendencias, espacios y experiencias memorables, sino también una huella concreta en la comunidad. Ese entramado entre inspiración y compromiso es, en definitiva, el legado que define a Estilo Pilar desde su origen y el motor que impulsa su crecimiento continuo.

Esta edición cuenta con el acompañamiento de sponsors que impulsan el desarrollo del diseño y la cultura del hábitat, aportando recursos, innovación y visibilidad para potenciar el alcance de la muestra. Entre ellos nos acompañan: Sinteplast, Cerro Negro, Rielamericano, Patagonia Flooring, Personal, Italighting, Smeg, Egger, Canteras del Mundo/Cosentino, Aluar, Aspen Motors, Saint Mary of the Hills School, Ferrum, FV, Klaukol y Sika y Meridional Seguros. Además contamos con media partners como: D&D, Para Ti Deco, Solo Lideres, Espacio y Confort, Country Magazine, Arte Online, Revista Magenta, Resumen, Pilar a Diario, FM Plaza y Teatro Gran Pilar. Por otro lado, fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad del Pilar.

Información Estilo Pilar 2026

Fecha: hasta el 4/04

Lugar: Cardinal Shopping – Domingo Prat 3426, Pilar del Este

Horarios: Para revisar el cronograma concreto de días y horario ingresar al siguiente link: https://www.estilopilar.com.ar/info-util/

Entradas: En Boletería. Cierra 1 hora antes del cierre de la exposición.

Valores:

Entrada general: $15.000

Miércoles, jueves y viernes: promoción 2×1 (no incluye feriados)

Jubilados (presentando acreditación): $10.000

Estudiantes de Diseño y Arquitectura (presentando acreditación): $10.000

Grupos de 4 personas o más: $10.000 por persona

Menores de 14 años: entrada libre

Personas con discapacidad: entrada libre

Sobre Estilo Pilar

ESTILO PILAR es organizada desde 1999 por AMIGOS DEL PILAR Asociación Civil sin fines de lucro. La asociación destina la totalidad de lo recaudado a través del evento para dar atención odontológica calificada y gratuita a niños de escasos recursos del partido de Pilar.

Para llevar a cabo esta tarea, en 2004 se crearon los consultorios odontológicos propios, que funcionaron ininterrumpidamente hasta fines de septiembre de 2014.A partir del 1° de octubre de ese año se inició un sistema de becas que posibilitó que tanto antiguos pacientes, como aquellos nuevos que soliciten atención, puedan ser atendidos con la financiación de Amigos del Pilar en los consultorios del edificio de Bomberos Voluntarios de Pilar. Este nuevo formato fue posible gracias a la participación de profesionales solidarios involucrados con la obra.

Desde el año 2004 hasta mayo de 2021 fueron atendidos 72.793 niños de entre 3 y 12 años, se brindaron 219.295 prestaciones odontológicas. De junio 2021 a agosto 2023 inclusive se sumaron en total 1584 pacientes y 13231 prestaciones.

Con lo recaudado en la última exposición se donó la construcción y el equipamiento de consultorios inclusivos para niños con capacidades diferentes en el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza.

ESTILO PILAR es un evento de gran envergadura y calidad. Se gestó como un espacio para la promoción del diseño, la decoración, el arte, el paisajismo y la arquitectura y para satisfacer las necesidades surgidas a partir de un nuevo estilo de vida.