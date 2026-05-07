Feria itinerante solidaria en Pilar a beneficio de ROSPI

La comunidad de Pilar contará con una nueva propuesta solidaria este mes: una feria itinerante organizada por Somos Red a total beneficio de R.O.S.Pi. La actividad se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, en el horario de 11 a 13 horas, en la sede de Somos Red ubicada en la intersección de Chaco y Pasaje Buenos Aires, en el barrio Nuestra Señora del Pilar.

La feria tiene como objetivo recaudar fondos para acompañar el trabajo solidario que realiza ROSPI, organización dedicada a brindar asistencia a personas que necesitan elementos ortopédicos y apoyo comunitario. Bajo el lema “Apoyanos con tu compra”, se ofrecerán prendas a un valor accesible de $1000 cada una, permitiendo que los vecinos puedan colaborar de manera directa.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas no solo permiten sostener las acciones solidarias, sino también fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de encuentro entre vecinos.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y representa una oportunidad para colaborar con una causa solidaria mientras se accede a productos a precios económicos.

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