Gimnastas pilarenses buscan ayuda para seguir compitiendo

Las gimnastas de Olimpica Pilar: Martina Schultz en suelo, Siara Perez en paralelas asimétricas, Delfina, Mora Barroso en viga y Lucía Mogollón en suelo, junto a su entrenadora Lucía «Lula» García, participaron del Nacional de Clubes y Primer Selectivo para el Campeonato Sudamericano, disputado en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

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Con apenas unos años de trayectoria deportiva y siendo aún muy jóvenes, demostraron un gran nivel al presentar rutinas con dificultades acordes a la exigencia de su categoría. Apostaron por ejercicios de mayor complejidad, convencidas de que el crecimiento deportivo se construye enfrentando nuevos desafíos, aun cuando eso implique asumir mayores riesgos en la competencia.

Desde lo deportivo, cumplieron con el nivel esperado para esta instancia, demostrando que están preparadas para competir en la máxima categoría nacional de su edad. Como ocurre en todo deporte de alto rendimiento, siempre hay detalles para corregir y aspectos por seguir perfeccionando, pero el balance es muy positivo y confirma que las gimnastas van por el camino correcto, creciendo competencia tras competencia.

Gran parte de ese crecimiento es el resultado del trabajo diario que realizan junto a su entrenadora, Lucía «Lula» García, quien apuesta a la formación de gimnastas capaces de afrontar nuevos desafíos, priorizando el aprendizaje, la evolución técnica y el desarrollo deportivo de cada una de ellas.

El objetivo de estas gimnastas va mucho más allá de un resultado: sueñan con vestir la camiseta de la Selección Argentina y representar a nuestro país en el Campeonato Sudamericano. Cada entrenamiento, cada competencia y cada esfuerzo forman parte de ese camino.

Detrás de cada rutina hay incontables horas de entrenamiento, sacrificio y dedicación de las niñas, sus familias y su entrenadora. Todo ese trabajo se vio reflejado en Rosario, donde las cinco gimnastas dejaron una excelente imagen y demostraron el enorme potencial que tiene Pilar en la gimnasia artística.

Este proyecto deportivo se sostiene con mucho esfuerzo y compromiso, sin contar con apoyo económico del municipio, por lo que cada viaje, cada competencia y cada instancia clasificatoria representan un enorme esfuerzo para las familias.

Ahora la mirada está puesta en el segundo selectivo de septiembre, donde buscarán seguir creciendo y acercarse un poco más al sueño de representar a la Argentina.