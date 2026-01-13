Héctor Bacci: en Sheraton Pilar y Piantao Club Cultural

El verano no lo detiene. Héctor Bacci, continúa con sus peñas mensuales en Piantao Club Cultural y suma los martes de Fogón Nocturno en Sheraton Pilar como cada año. Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856.

Los martes de enero y febrero Héctor Bacci se presenta en los jardines de Sheraton Pilar con una propuesta de folclore en las noches de Fogón Nocturno.

Desde las 20.30 hs. y acompañado por el cantante Gastón Ramírez, Rodrigo Padilla en violín y Valentino Bacci en percusión ofrece música en vivo en un entorno inigualable. El Fogón Nocturno además incluye menú criollo, bebidas, guitarreada, karaoke y propuestas especiales para chicos. Una opción ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Consultas y reservas Teléfono: 02304 38 5000

Las peñas mensuales también continúan en Piantao Club Cultural en Jorge Newbery 1467, B1630 La Lonja, Provincia de Buenos Aires.

La primera cita del año será este viernes 16 de enero en la cual Héctor Bacci se presentará junto a Dani Figueroa (música andina ), Musiqueros, Gastón Ramírez y Cristian Bacci. Y como artista invitada actuará la prestigiosa cantante norteña Adelina Villanueva.

Entradas aquí https://piantaocc.com/event/56901-la-pena-de-piantao