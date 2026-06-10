IMBA presentará oficialmente su nuevo EP «Algo Nuevo» en Pilar

La escena musical independiente de Pilar suma una nueva propuesta con el lanzamiento de «Algo Nuevo», el reciente EP de la banda IMBA, que será presentado oficialmente el próximo 20 de junio en la ciudad. El show tendrá lugar en K-Peluz, ubicado en Chacabuco 883, a partir de las 21 horas, en una noche que también contará con la participación de la banda La Misteriosa, conformando una fecha especial para los amantes del rock y la música emergente.

«Algo Nuevo» representa una nueva etapa para IMBA, consolidando su identidad musical a través de canciones que reflejan su crecimiento artístico y creativo. Con este trabajo, la banda busca seguir ampliando su público y fortalecer su presencia dentro del circuito independiente de la región.

La presentación en vivo permitirá a los asistentes escuchar por primera vez el material completo sobre el escenario, en un formato que promete combinar la energía característica de la banda con la cercanía que ofrecen los espacios culturales locales.

Desde el grupo destacaron la importancia de contar con el apoyo de los medios de comunicación y de la comunidad para seguir impulsando proyectos autogestionados y fortalecer la escena musical independiente.

El EP ya se encuentra disponible en plataformas digitales, donde los seguidores pueden descubrir las nuevas canciones y acompañar este lanzamiento que marca un nuevo capítulo en la trayectoria de IMBA.

Presentación oficial de «Algo Nuevo»

📅 Fecha: 20 de junio

🕘 Hora: 21:00

📍 Lugar: K-Peluz, Chacabuco 883, Pilar

🎸 Bandas: IMBA y La Misteriosa

Una nueva oportunidad para disfrutar de la música en vivo y acompañar el crecimiento de artistas locales que continúan apostando por la creación independiente.