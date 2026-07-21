La Asociación Italiana de Pilar celebrará el Día del Inmigrante con un gran almuerzo y show en vivo

La Asociación Italiana de Pilar invita a socios, vecinos y amigos de la comunidad a participar de un tradicional almuerzo en homenaje al Día del Inmigrante, una celebración que busca reconocer el legado, la cultura y el aporte de las distintas corrientes migratorias que ayudaron a construir la identidad de nuestro país. El encuentro se realizará el próximo domingo 26 de julio a las 13 horas en la sede de la institución, ubicada en la intersección de Battaglia y Pedro Lagrave, en el centro de Pilar. Los interesados en participar pueden realizar sus reservas a través del WhatsApp 11-4196-9946 o acercarse personalmente a la administración de la Asociación Italiana.

La propuesta incluye un completo menú con entrada, plato principal, postre y café, además de bebida libre y un brindis de cierre para compartir entre familiares y amigos. La tarjeta tendrá un valor de $60.000 y podrá abonarse en dos cuotas.

Como parte de los festejos, los asistentes podrán disfrutar del show musical de María Fernanda, quien animará la jornada junto a una pista de baile para que la celebración continúe durante toda la tarde.

Una institución con más de 120 años de historia

La Asociación Italiana de Pilar es una de las instituciones más emblemáticas del distrito. Fundada el 26 de noviembre de 1905 por inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina en busca de nuevas oportunidades, nació como una sociedad de ayuda mutua destinada a acompañar a quienes comenzaban una nueva vida lejos de su tierra natal. Con el paso del tiempo, se transformó en un referente social, cultural y deportivo de la comunidad pilarense.

Actualmente, la entidad desarrolla una amplia variedad de actividades culturales, deportivas y recreativas para todas las edades, manteniendo vivo el espíritu de integración, encuentro y preservación de las tradiciones italianas que le dieron origen.

Desde la institución destacaron que este almuerzo busca rendir homenaje no solo a los inmigrantes italianos, sino también a todas las colectividades que contribuyeron al crecimiento de Pilar y de la Argentina, celebrando la diversidad cultural y los valores de trabajo, esfuerzo y comunidad.

Reservas

Los interesados en participar pueden realizar sus reservas a través del WhatsApp 11-4196-9946 o acercarse personalmente a la administración de la Asociación Italiana.

Con buena comida, vinos, música en vivo y el espíritu de la tradición italiana, la jornada promete convertirse en una verdadera fiesta para toda la familia.