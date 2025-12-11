Los Caminos de Lorca en Il Piccolo Teatro

Este sábado 13 de diciembre a las 21 hs, Il Piccolo Teatro recibe «Los caminos de García Lorca» con la voz de Mariana Larroca, el decir hispano de Manuel Vázquez y la guitarra flamenca de Héctor Bacci nos invitan a sumergirnos en un mundo de poesías y canciones. Las entradas pueden solicitarse al WhatsApp 11 57374720.

Un encuentro íntimo con letras y música del inmortal granadino, más la particular poesía de su Romancero Gitano, conducirán a los asistentes a ese mundo misterioso y exótico de una etnia que hizo de Andalucia su casa y que fueron retratados por Federico en una época determinada.

La cita será en Il Piccolo Teatro (Yrigoyen 659. Pilar) el próximo sábado 13 de diciembre a las 21 hs.