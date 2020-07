Luego de 34 años cerró el Instituto de Danzas & Arte Loreley

A través de las redes sociales, Lorena Zigalini, alma mater del Instituto de Danzas & Arte Loreley, que funcionaba desde hace 34 años en Del Viso, comunicó el cierre definitivo del lugar. La pandemia y la falta de ayuda del Estado y del municipio terminó matando el sueño.

El Instituto viene trabajando en Del Viso desde 1986, ya 34 años. En ese lugar, que hoy cerró sus puertas, venían realizando las actividades desde 2012 hasta la fecha.

Con el título «Para el recuerdo», Zigalini contó que «En este espacio funcionó durante 8 años una institución en el que se desarrollaron actividades culturales, artísticas y deportivas.

Aquí se albergó a través de la educación artística y deportiva a miles de niños, jóvenes y adultos. Aquí se impulso y construyó el futuro de muchos de ellos».

Y agregó «en este lugar cientos de profesionales tuvieron un lugar donde dictar sus clases y trabajar dignamente. En este lugar se alentaba una vida sana y altruista, basada en valores que cimentaban el crecimiento y superación de las personas…»

A la vez que aseguró que «a este espacio no le llegó ningún tipo de ayuda ni del Estado ni del Municipio. No le llegó el Préstamo a Tasa Cero, no le llegó el Fondo Desarrollar, ni le llegó el Subsidio de Comercios Cuidados. Para saldar la deuda de los meses de alquiler por retirarse antes de cumplido el contrato ,y no pudiendo usar el espacio por la pandemia, se vendieron parte de las herramientas de trabajo que fueron adquiridas por los vecinos y el dueño del espacio»

Uno de los primeros en bajar la persiana fue el Centro Cultural Mermelada, sobre Panamericana. Y son muchos los que aún pelean para no desaparecer.