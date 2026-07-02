MonkeyBlue lanza «NO TENGO TIEMPO», el primer sencillo de su próximo álbum, JU-ON. En este lanzamiento, el artista explora el sonido under del trap actual con una canción que habla sobre la disyuntiva entre el amor y la vida de artista.

El sencillo fue producido, mezclado y masterizado por el propio MonkeyBlue y cuenta con un videoclip oficial filmado durante una presentación en vivo en la Ciudad de Buenos Aires.

«NO TENGO TIEMPO» ya está disponible en todas las plataformas digitales y puede verse en Youtube en https://youtu.be/zdELe0olvHw?si=Qn4FH822klJsScdz.

Este lanzamiento marca el inicio del camino hacia JU-ON, el quinto album del joven artista, que llegará el 6 de diciembre, acompañado por un nuevo sencillo y videoclip cada mes.

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MonkeyBlue, el joven artista de Pilar que con sólo 16 años se consolida como una de las voces más prometedoras de la nueva generación del trap, presentó el año pasado su cuarto álbum: “KEIKE”.

Con cuatro videoclips ya disponibles en su canal de YouTube y una propuesta estética cada vez más definida, MonkeyBlue continúa fortaleciendo su lugar dentro de la escena independiente, con una visión inspirada en referentes como Travis Scott, A$AP Rocky y Lil Boogie, pero siempre desde una identidad propia y con una visión clara: fortalecer lo independiente por encima de lo intervenido por grandes estructuras.