MUNCHI’S lanzó un fixture con premios y un nuevo palito “Celeste y Blanca” para alentar a la Selección

Munchi’s, la reconocida empresa argentina pionera en la elaboración de helados con leche de vaca Jersey, se suma a la pasión mundialista con una propuesta especial para disfrutar cada partido en familia. Bajo el concepto “Mundial Munchi’s”, la marca presenta dos grandes novedades: un fixture exclusivo con premios y el lanzamiento de un nuevo palito edición limitada inspirado en los colores argentinos.

Durante toda la temporada mundialista, en las sucursales de Munchi’s se entregará un fixture coleccionable para que clientes y fanáticos puedan seguir el campeonato, completar resultados y participar por diferentes premios y sorpresas.

La otra gran novedad será “La Celeste y Blanca”, un nuevo palito helado creado especialmente para celebrar el Mundial: una combinación de crema del cielo con chocolate blanco y baño celeste, pensado para representar los colores argentinos en un formato divertido y familiar.

Reconocida por sus helados elaborados con leche Jersey —que aporta más calcio y proteínas que la leche común—, Munchi’s continúa apostando a la innovación en productos y experiencias, manteniendo además su compromiso con el medio ambiente a través de iniciativas sustentables como el uso de cucharitas y revolvedores comestibles, biodegradables y compostables.

Con esta iniciativa, Munchi’s busca transformar cada partido en un momento para compartir, celebrar y disfrutar algo rico, llevando la pasión futbolera a cada una de sus sucursales.

Más info en https://www.munchis.com.ar/