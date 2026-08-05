Orgullo pilarense: el Maestro Nacional Cristian Zárate representará al Club de Ajedrez Presidente Derqui en el Panamericano Amateur 2026

El ajedrez de Presidente Derqui y de todo el partido de Pilar tiene un motivo para celebrar. El Maestro Nacional Cristian Zárate representará al Club de Ajedrez Presidente Derqui en el Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2026, que se disputará del 22 al 27 de agosto en Florianópolis, Santa Catarina (Brasil) luego de por haber hecho podio en el campeonato argentino amateur.

El torneo, organizado por la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) y la Confederación Brasileña de Ajedrez (CBX), reunirá a destacados jugadores de todo el continente en una competencia de gran nivel, convirtiéndose en una oportunidad única para que el ajedrez pilarense tenga presencia internacional.

La noticia fue recibida con enorme entusiasmo por los integrantes del Club de Ajedrez Presidente Derqui, que ven en esta participación el resultado de años de trabajo, dedicación y crecimiento de una institución que continúa promoviendo el ajedrez de manera gratuita y abierta para toda la comunidad.

«Es un orgullo muy grande poder representar al Club de Ajedrez Presidente Derqui y, al mismo tiempo, llevar el nombre de Pilar a una competencia internacional. Más allá del resultado deportivo, siento que este viaje representa el esfuerzo de muchas personas que creen en el ajedrez como una herramienta de educación, inclusión y desarrollo humano. Espero estar a la altura de esa confianza y disfrutar la experiencia enfrentando a jugadores de todo el continente», expresó Cristian Zárate.

Desde la institución destacaron que la clasificación de Zárate es también un reconocimiento al crecimiento sostenido del club, que en los últimos años ha organizado numerosos torneos abiertos, impulsado actividades formativas y acercado el ajedrez a niños, jóvenes y adultos en distintos puntos del distrito.

«Para nosotros no viaja solamente Cristian; viaja un pedacito de todo el club. Viajan las horas de entrenamiento, el esfuerzo de nuestros alumnos, el apoyo de las familias y el compromiso de quienes creen que el deporte también transforma realidades. Es una enorme satisfacción ver al ajedrez de Presidente Derqui presente en un torneo continental», señalaron desde la comisión directiva.

Con el viaje cada vez más cerca, el club también abrió una convocatoria a empresas, comercios, instituciones y vecinos que deseen acompañar este desafío mediante patrocinio o colaboración. Los aportes estarán destinados a cubrir los gastos de traslado, alojamiento e inscripción, permitiendo que el representante pilarense pueda competir en las mejores condiciones. Para colaborar comunicarse al +54 9 11 6035-9065 (Luis Alberto Silva)

Quienes se sumen a esta iniciativa no solo estarán apoyando a un deportista, sino también a un proyecto que desde hace años trabaja para que el ajedrez siga creciendo en Presidente Derqui y en todo el partido de Pilar, formando jugadores y generando espacios de encuentro, aprendizaje e integración para la comunidad.

Con la ilusión intacta y el respaldo de todo un club, Cristian Zárate emprenderá este nuevo desafío continental con un objetivo claro: representar con orgullo a Presidente Derqui, a Pilar y al ajedrez argentino en el Panamericano Amateur 2026.