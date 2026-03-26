Semana Santa en Hilton Pilar: una experiencia para disfrutar en familia con beneficios exclusivos

Hilton Pilar presenta una propuesta integral pensada para el descanso, la gastronomía y el

entretenimiento, con un beneficio especial del 10% OFF en alojamiento para reservas anticipadas. Disponible del 2 al 5 de abril de 2026, el paquete invita a vivir una escapada única en un entorno natural, combinando confort, actividades recreativas y experiencias gastronómicas especialmente diseñadas para toda la familia.

La propuesta incluye 1, 2 o 3 noches de alojamiento, desayuno en Restaurant Leonforte, acceso al exclusivo Eforea Spa (para mayores de 15 años), piscina climatizada y piscinas externas, además de una completa agenda de actividades.

Pensando en los más chicos, el hotel ofrece acceso al Kids Club, playroom y propuestas recreativas durante toda la estadía, incluyendo paseos en bicicleta guiados. El paquete también contempla Wi-Fi y estacionamiento sin cargo.

El domingo 5 de abril se celebrará un Almuerzo Especial de Pascuas, con dos propuestas gastronómicas a elección:

En La Hacienda Grill, los huéspedes podrán disfrutar de una recepción en gazebos con bocados, seguida de un tradicional asado libre – all you can eat, en formato family style.

Por su parte, en Restaurant Leonforte se ofrecerá un gran buffet temático con estaciones de cocina en vivo, Kids Corner y una destacada mesa dulce con especialidades de Pascuas, chocolates y roscas.

Ambas propuestas incluyen vinos Salentein línea reserva y bebidas sin alcohol.

La experiencia se completa con un atractivo programa de entretenimiento: show musical en vivo, maquillaje artístico, visita de personajes durante el almuerzo y actividades especialmente diseñadas para los más chicos.

Una oportunidad ideal para disfrutar de Semana Santa en un entorno sofisticado, con propuestas pensadas para cada miembro de la familia.

�� Más información y reservas: https://www.hiltonpilar.ar/category/Semana-Santa

�� WhatsApp: +54 9 11 5764-6552

�� Sitio Web: www.hiltonpilar.ar

�� Ruta 8, km 60.5 – Pilar, Buenos Aires

�� (0230) 437 2900