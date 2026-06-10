Sheraton Pilar celebra el Día del Padre

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta sus opciones para celebrar el Día del Padre, con una combinación de gastronomía, descanso y alternativas para obsequiar. El domingo 21 de junio, el hotel ofrecerá un almuerzo buffet, mientras que quienes quieran extender el festejo podrán optar por paquetes de hospedaje o adquirir vouchers de regalo

disponibles en la tienda.

Un almuerzo buffet especial para homenajear a papá

El domingo 21 de junio, de 13 a 15:30 h, Sheraton Pilar recibirá a las familias con un almuerzo buffet pensado para agasajar a los papás en su día. El menú combinará

sabores clásicos, preparaciones gourmet y opciones para todas las edades, en un

encuentro diseñado para disfrutar y compartir.

La mesa fría ofrecerá salmón cítrico, espejo de mariscos, escabechados artesanales, fiambres y quesos seleccionados, junto con panes saborizados y focaccias. Entre los platos calientes se destacarán el ojo de bife relleno con crema de vino y hongos, el risotto cítrico con mariscos, canelones de verdura y bomba de papa con centro de queso, entre otras opciones.

El cierre dulce incluirá una amplia variedad de postres de autor, como tiramisú, pavlova, rogel, mousse de pistacho y chocolate, tres leches y otras preparaciones diseñadas para la ocasión. Además, los más chicos contarán con un menú especial, para que grandes y chicos puedan disfrutar de la celebración.

El servicio incluirá vinos Trumpeter Reserve, bebidas sin alcohol, café, estacionamiento y acceso a los jardines del hotel. El valor será de $90.000 por adulto y $45.000 para menores de 4 a 12 años. Se podrá abonar en tres cuotas sin interés, o con un 5% de descuento por transferencia bancaria. El almuerzo se contratará de forma independiente a las opciones de alojamiento.

Una escapada para prolongar el festejo y vouchers para sorprender a papá

Para quienes quieran extender la celebración, Sheraton Pilar ofrece paquetes de estadía desde $290.000 + IVA por habitación. La alternativa incluye desayuno buffet en Las Vasijas Restaurante, acceso al Health & Spa —con pileta interna climatizada, hidromasaje, ice bath, sauna, baño de vapor, solárium y gimnasio—, WiFi y estacionamiento.

También se encuentran disponibles vouchers de regalo para adquirir en la tienda, con una vigencia de dos meses desde la fecha de emisión. La oferta incluye opciones de hospedaje, escapadas románticas, alternativas de spa y paquetes gastronómicos, como cena en Don Giovanni Ristorante, Las Vasijas Restaurante o propuesta de té, entre otras para elegir.

Con una propuesta que combina gastronomía, descanso y momentos para compartir, el hotel se presenta como una alternativa para disfrutar el Día del Padre fuera de la rutina, en un entorno natural y en uno de los puntos más elegidos del corredor norte del Gran Buenos Aires.

Acerca de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center:

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se encuentra estratégicamente ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Pilar y rodeado de amplios espacios verdes y de importantes centros comerciales, empresariales y recreativos. Este hotel de 3 pisos ofrece 140 lujosas habitaciones distribuidas en 4 categorías, que se destacan por la amplitud de sus espacios y su estilo elegante y acogedor.

Además, se distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan la alta cocina con un ambiente sofisticado, ideal tanto para una cena íntima como para reuniones sociales o corporativas.

Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 02304 38 5000

Instagram: @sheratonpilar