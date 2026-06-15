Somos Red organiza una nueva edición de su Feria Itinerante en Astolfi

Este sábado 20 de junio de 11 a 16 hs en la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi se realizará una nueva edición de la Feria Itinerante organizada por Somos Red a total beneficio de R.O.S.Pi. Participarán emprendedoras textiles de la Red de Costureras Solidarias de Pilar. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo.

La Sociedad de Fomento de Villa Astolfi https://maps.app.goo.gl/ zF6ZyjZvPLghoEiB6 está ubicada en Miguel Soler 2851.

En esta oportunidad habrá stands de emprendedoras textiles de las diferentes localidades pertenecientes a la Red de Costureras Solidarias de Pilar (https://linktr.ee/costureraspilar) que exhibierán sus productos para la venta, muchos confeccionados con telas y retazos entregados a partir del proyecto Banco Textil Solidario que llevan adelante junto a Pilar Emprende.

La feria tiene como objetivo recaudar fondos para acompañar el trabajo solidario que realiza ROSPI, organización dedicada a brindar asistencia a personas que necesitan elementos ortopédicos y apoyo comunitario. Bajo el lema “Apoyanos con tu compra”, se ofrecerán prendas a un valor accesible de $1000 cada una, permitiendo que los vecinos puedan colaborar de manera directa.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas no solo permiten sostener las acciones solidarias, sino también fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de encuentro entre vecinos.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y representa una oportunidad para colaborar con una causa solidaria mientras se accede a productos a precios económicos.

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