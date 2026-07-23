Soy Muni llega al Teatro Gran Pilar

La creadora y artista Soy Muni vuelve a los escenarios estas vacaciones de invierno con “Soy Muni en Vivo”, un espectáculo pensado para celebrar el juego, la música y la conexión con las familias que la acompañan día a día. El 28 de julio a las 16 hs estará en el Teatro Gran Pilar. Entradas a la venta por Plateanet en https://www.plateanet.com/obra/34693?obra=SOY%20MUNI.&paso=inicio o en la boletería del teatro ubicada en San Martín 657 frente a la plaza 12 de Octubre.

Con una puesta llena de color, baile y emoción, Muni invita a chicos y grandes a sumergirse en un universo lúdico e interactivo donde la imaginación es protagonista. Acompañada por sus bailarines y por las canciones que ya forman parte de la rutina de miles de infancias, el show combina aprendizaje, diversión y momentos compartidos.

Muni presentará temas como “Días de la semana”, “Invierno o verano” y “En el fondo del mar”, junto a seleccionadas de su repertorio musical disponible en sus álbumes “Soy Muni” y “Hola Corazones!”.

“Soy Muni en Vivo” se consolida como una experiencia ideal para quienes siguen su contenido en redes y plataformas, para quienes ya juegan y cantan sus canciones en casa… y también para quienes quieran descubrir por primera vez un show mágico, cercano y lleno de ternura.

SOBRE MUNI SELIGMANN

Muni Seligmann es actriz, cantante y creadora de contenido infantil. Con una propuesta artística enfocada en el juego, la música y el aprendizaje, logró construir una comunidad de miles de familias que siguen diariamente sus canciones, videos y contenidos en plataformas digitales.

Reconocida mundialmente por formar parte de proyectos como Rebelde Way, Floricienta y Topa y Muni, entre otros, Muni continúa desarrollando una propuesta artística propia enfocada en las infancias y las familias.

Durante 2024 y 2025 presentó temporadas teatrales con gran convocatoria, consolidándose como una de las propuestas infantiles de mayor crecimiento dentro del entretenimiento familiar. En 2024 recibió además una mención en la Legislatura Porteña por la realización de una función distendida e inclusiva, reafirmando su compromiso con la accesibilidad y la experiencia de todas las infancias.

Actualmente, continúa expandiendo el universo de Soy Muni a través de la música, shows en vivo y contenidos audiovisuales pensados para acompañar, entretener y conectar con chicos y familias.

REDES SOCIALES

Instagram y TikTok: @SoyMuni

Canal de YouTube: SOY MUNI