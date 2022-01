Tras el asesinado de Brian, Napoleón emitió un comunicado

Desde sus redes sociales @napoleon_pilar , Napoleón Resto Bar emitió un comunicado oficial explicando su postura ante el hecho delictivo ocurrido en las inmediaciones del local ubicado en Km 50.

Querida Familia de Napoleón:

Antes que nada -sabiendo que no hay palabras que pudieran servir de consuelo a la familia y amigos de Brian- nos solidarizamos ante este dolor indecible.-

Por ello, queremos poner en su conocimiento y en el de todos que de parte de Napoleón se ha prestado absolutamente toda la colaboración desde el primer momento (incluso mucho antes de conocer la gravedad de las lesiones sufridas por Brian). No tenemos la más mínima duda que por esta razón se ha llegado tan rápidamente al esclarecimiento.-

Si bien en la oportunidad de este brutal e injustificado ataque, el local ya se encontraba cerrado, se hizo presente a primera hora del día viernes pasado el encargado de sistemas para exhibir al personal policial la totalidad de las cámaras.-

También se puso en conocimiento el dominio del rodado que fue anotado por el Disc Jockey que se encontraba esperando el ómnibus para regresar a su domicilio.-

No había más personal que pudiera asistir a la víctima más que quien cuida los autos en la calle y que fue quien se comunicó reiteradamente al 911 solicitando auxilio.-

A fin de que no se incurriera en nulidades procesales, se hizo entrega del disco duro en la UFI 4 en bruto, sin ningún tipo de edición ni corte alguno.-

Se ayudó a obtener imágenes que fueron las que hicieron posible la identificación de los atacantes.-

Debemos limitarnos en la información que hacemos pública a fin de no entorpecer la pesquisa. Por la misma razón, no se filtró ninguna información de los avances de la investigación hasta hoy a pesar de haber tomado conocimiento el mismo viernes de la mayor parte de los detalles -justamente- por haber aportado gran parte de la información en la investigación.-

En Napoleón todos somos padres, hijos, hermanos…

Exclusivamente por ese mandato moral prestamos absoluta colaboración sin haber recibido petición u orden judicial.-

Los queremos mucho