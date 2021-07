Tras un año en pandemia, casi la mitad de los argentinos no están satisfechos con su vida

De acuerdo a una nueva medición de felicidad realizada por la Universidad Siglo 21, el estado de ánimo de los argentinos se vio afectado en el último año, ya que tan solo la mitad aseguró sentirse feliz y satisfecho con su vida (en comparación al 2020, se evidencia un descenso del 63% al 57%). Además, por tercer año consecutivo, se registró un aumento en los niveles de estrés crónico y agotamiento emocional de la población, lo que marca el impacto de los últimos meses en el bienestar de las personas.

El Mgter. Guillermo Suárez, CEO de Identidad Argentina y Titular de los Centros de Aprendizajes de Siglo 21 en el Tortugas Open Mall (Zona Norte de Buenos Aires) y en Rosario, Santa Fé, nos acerca esta investigación de la Universidad realizado por su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales . Más info www.21.edu.ar

La Universidad Siglo 21, a través de su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, realizó un nuevo relevamiento sobre el bienestar emocional de los argentinos y el grado de satisfacción en cuanto al desarrollo y a los objetivos alcanzados en los últimos meses. En este marco, tras más de un año de pandemia, casi el 50% de los encuestados manifestó tener bajos niveles de felicidad y de satisfacción con su vida.

Este reporte arrojó que, por tercer año consecutivo, hubo aumentos en los niveles de estrés crónico y agotamiento emocional de los argentinos (Síndrome de Burnout): más del 25% de la población siente la mayor parte del tiempo que no tiene casi nada de energía para ir a trabajar y que, tras el horario laboral, se sienten tan cansados que no pueden realizar otro tipo de actividades; esto no significa que los demás argentinos no estén cansados, sino que ese porcentaje está experimentando un cansancio extremo.

Acceder a infografía

“Las personas pueden conformar ecosistemas de bienestar a través de una corriente mundial llamada Educación Positiva, que plantea justamente que el bienestar se aprende. Es decir, para poder ser un profesional integral, con una mirada positiva, con un manejo positivo de las emociones y de las perspectivas sobre el mundo, las instituciones deben acompañar con ciertos componentes que promuevan la generación de estos espacios y experiencias, que son claves para el bienestar tanto personal como social”,declara la Mgter. María Belén Mendé, Rectora de la Universidad Siglo 21.

Desde las innovaciones que surgen en Psicología Positiva, el modelo PERMA describe cómo las personas eligen aquello que las hace felices de forma libre y analiza los elementos que contribuyen a tener un estado anímico óptimo para enfrentarse al día a día de forma positiva. Este método científico utilizado para medir la felicidad en Argentina, considera que el bienestar emocional está conformado por 5 predictores psicológicos: Emociones Positivas, Motivaciones, Relaciones Sociales, Propósito en la Vida y Logros.

Las respuestas por parte de los encuestados arrojan datos que reflejan cómo se sienten los argentinos en los últimos meses:

Si bien solo el 40% de la población señaló sentirse alegre y satisfecha, el 48% se mantiene interesado y entusiasmado con sus motivaciones, tanto sociales como económicas y laborales.

● Respecto a las relaciones sociales, se detectaron los valores más altos ya que se observó que el 72,6% de los argentinos “se siente querido o amado”, y que el 66,6% manifestó que se siente “satisfecho con sus relaciones personales”. De manera similar, 6 de cada 10 encuestados señaló que su vida tiene una meta o propósito.

● En términos de género, las mujeres manifestaron tener los mayores niveles de motivación (más del 50%), sentido (más del 60%) y logros (más del 70%), mientras que los hombres tienen mayor porcentaje de acuerdo con las afirmaciones vinculadas a las relaciones sociales (superando el 60%).

● En cuanto a los segmentos etarios, al comparar los niveles de bienestar psicológico la población comprendida entre 41 y 50 años reflejó los valores más altos, con porcentajes comprendidos entre el 50% y el 60% de respuestas positivas; mientras que el rango de 30 a 40 años arrojó los niveles más bajos.

● Tomando en cuenta los puntos geográficos en donde se tomaron las muestras, los habitantes de Rosario reflejaron los promedios más elevados en Emoción Positiva (casi 23%), Motivación (casi 25%) y Relaciones Sociales (más del 25%); mientras que Corrientes manifestó un nivel más alto de Propósito en la Vida (más del 29%); y Córdoba lo reflejó las cifras más destacadas en cuanto a Logros (casi el 27%).

“Resulta clave contar con cierto nivel de bienestar para poder afrontar el estrés cotidiano, trabajar de forma productiva y desarrollar nuestro talento; y es el deber de organizaciones, empresas e instituciones educativas liderar las acciones sistemáticas para promover el bienestar y la felicidad de la población”, concluye el Lic. Carlos Spontón, Director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad.

