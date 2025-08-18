Un encuentro para hackear tu relación con el dinero: «Conecta con tu abundancia»

Chip Empresaria invita a vivir una experiencia transformadora «CONECTA CON TU ABUNDANCIA», un encuentro único donde van a hackear la mente para cambiar la relación con el dinero y abrirse a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecernos. La cita es el sábado 23 de agosto de 11 a 15 hs. en Art Gallery, Pilar. Más info e inscripción en http://tiny.cc/90wq001

Durante el evento habrá

✔️ Charlas motivadoras, profundas y expansivas a cargo de Lule Salvarezza, Pato Torino y Mariela Navazo que hablará sobre «Vender sin vender».

✔️ Networking con mujeres increíbles

✔️ Corredor emprendedor

✔️ Cata de vinos a cargo de La FabrikHa, finger food, sorteos y regalitos pensados para vos 🍷🎁

Actividad arancelada pedir información al 11-6559-5195.

«Vamos a trabajar sobre las creencias limitantes acerca del dinero, transformando tu mente en una mente abundante, creando nuevas conexiones neuronales que te permitan atraer con claridad, seguridad y merecimiento todo lo bueno que está disponible para vos. Daremos tips para vender sin vender», aseguran desde la organización.

Chip Empresaria es un espacio fundado por @marielanavazo de @mktactiva que reúne a mujeres poderosas que se apoyan para generar nuevas oportunidades y sobre todo aprender mucho. Este encuentro será especial porque van a Conectar con la Abundancia de la mano de Lule Salvarezza y Pato Torino. Durante el evento invitan a hackear la mente.

«Vamos a disfrutar de charlas, dinámicas, ejercicios, correo emprendedor donde podés hacer compras, disfrutaremos de una degustación de vinos, tablas y finger food. Y también cositas dulces, y para el cierre disfrutaremos de sorteos de varios sponsors que nos acompañan», agrega Mariela Navazo, fundadora de Chip Empresaria y titular de MKT Activa.