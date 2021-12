Un hombre se encadenó en el Juzgado de Familia Nº1 de Pilar para volver a ver a su hija

Gustavo Rodríguez decidió encadenarse en el Juzgado de Familia Nº1 de Pilar, ubicado en la calle Colectora 12 de Octubre, a cargo de la Dra. Mariana Valentini, quien lleva su causa, con el objetivo de volver a ver a su hija.

Hace 3 años, la ex mujer de Gustavo lo denunció por abuso sexual a él y a su hijo Nicolás de 19 años. Desde ese momento no pudieron ver más tanto a su hija como a la hermana de Nicolás que hoy tiene 7 años. Ambos fueron imputados, pero luego sobreseídos por falta de pruebas y el caso fue archivado, pero no logran poder revincularse con la nena. Por ese motivo, Rodríguez se encadenó en el Juzgado de Familia Nº1 de Pilar durante 6 horas. “Me encadené por el solo hecho de que hace 3 años que estoy queriendo ver a mi hija, la justicia no está haciendo nada, se está moviendo pero muy lento”, afirmó Gustavo Rodríguez, en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

La hija de Gustavo se encuentra en este momento viviendo con su ex mujer y pide a la justicia el resguardo de la nena ya que, según Rodríguez, la madre convive con su actual pareja que es violenta y consume drogas. Además, afirma que también agredió a su ex mujer y ésta lo denunció, logrando ponerle una perimetral que nunca cumplió. “Lo que espero es que haya una resolución en este momento con el tema de la nena, porque está corriendo peligro, está viviendo en un vínculo de dos personas enfermas”, indicó Rodríguez a Pilar Hoy Noticias.

Actualmente, Gustavo puede ver a su hija ya que la justicia no se lo priva pero sostiene que al momento de acercarse a su casa automáticamente su ex mujer hace una denuncia por violencia de género y vuelven a ponerle restricciones. “Yo tengo todo el ámbito cortado y cuando me acerco me hacen una perimetral y vuelvo a estar otra vez en la misma situación, siempre quedo en la nada y siempre con la preocupación de la niña”, afirmó.

Tres años atrás, la familia vivía toda junta, pero Rodríguez afirma que el motivo por el cual su ex mujer lo denuncia tanto a él como a su hijo es que abandonó un tratamiento psiquiátrico que estaba siguiendo. “A partir de ese momento empezamos a tener todo este tipo de problemas”, indicó Rodríguez a Pilar Hoy Noticias.

Con respecto a su hijo Nicolás, quien fue excluido del hogar en 2018 junto a su padre, formaba parte de la lista que conformaba Analía Leguizamón en las PASO de este año como precandidato a Consejero Escolar suplente. Rodríguez denuncia que a su hijo lo bajaron de la lista: “La mamá fue al partido electoral y denunció que ésta persona, que es hijo de ella, estaba denunciado y tenía antecedentes, cuando la causa penal estaba archivada. Lo escracharon a mi hijo y a mí y lo bajaron de la lista, esa es otra situación que mi hijo tuvo que pasar”, afirmó Gustavo Rodríguez en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Gustavo Rodríguez no solo quiere volver a ver a su hija, sino también, cuidar su salud física y mental. Por eso, le pide a la justicia que si tienen que llevar a su hija a un hogar de abrigo hasta que solucionen el problema, él estaría de acuerdo. “Hemos vivido cosas de terror y tengo miedo de que pase algo con la criatura”, indicó Rodríguez a Pilar Hoy Noticias.

Desde la ONG Infancia Compartida mantuvieron una reunión con el intendente de Pilar, Federico Achával quien demostró preocupación por el aumento de casos y la poca colaboración de los dos juzgados de Pilar, que terminan impactando en las dependencias municipales, como ser Niñez, comisaría de la mujer, etc.