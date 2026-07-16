Una propuesta diferente para celebrar el Día del Amigo entre arte y cerveza artesanal

En el marco del Día del Amigo, la cervecería Rabieta Pilar será escenario de una experiencia creativa y diferente que combinará arte, amistad y cerveza artesanal. La actividad se realizará el próximo sábado 18 de julio a las 19 horas en el espacio ubicado en Isabel Suárez Centanino 980, Zona Estancias del Pilar.

La propuesta, organizada junto a la artista visual Nóblega, invita a los participantes a intervenir y pintar latas de cerveza, transformándolas en piezas únicas para compartir o regalar. La iniciativa está pensada para personas de todas las edades y no requiere experiencia previa.

«Una experiencia para crear, compartir y brindar», es el espíritu de esta actividad que busca celebrar la amistad a través del arte y la creatividad en un ambiente relajado y distendido.

Los asistentes podrán disfrutar de una noche diferente, en la que el proceso artístico se fusionará con la propuesta gastronómica y cervecera de Rabieta, Cerveza Artesanal Malcriada, uno de los espacios más elegidos de Pilar para encuentros y experiencias.

Desde la organización destacan que el objetivo es generar un momento de conexión entre amigos, promoviendo la expresión artística y la posibilidad de crear un recuerdo especial en una fecha tan significativa.

Datos de la actividad

📅 Sábado 18 de julio

🕖 19:00 horas

📍 Rabieta Pilar – Isabel Suárez Centanino 980, Zona Estancias del Pilar

🎨 Actividad guiada por Nóblega, artista visual

📲 Informes y reservas: 11-5619-1695

📸 Instagram: @noblega.ok

Una invitación ideal para quienes buscan salir de la rutina y celebrar el Día del Amigo de una manera original: creando, brindando y compartiendo buenos momentos