Vacaciones de invierno con agenda especial para los más chicos: la propuesta de Sheraton Pilar para el receso escolar

Durante las vacaciones de invierno, muchas familias buscan alternativas que resuelvan en un mismo lugar el descanso de los adultos y el entretenimiento de los chicos. En este marco, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta una propuesta especialmente diseñada para el receso escolar, en un entorno natural ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una de las fechas más importantes del calendario familiar, el hotel despliega una agenda pensada para que los chicos vivan cada día de una manera distinta, con actividades guiadas, propuestas creativas y artísticas, juegos, tecnología y experiencias que convierten la estadía en mucho más que una escapada de invierno. Al mismo tiempo, los adultos pueden descansar, disfrutar del Health & Spa, compartir una comida o simplemente cortar con la rutina sin grandes traslados.

Un programa diario para que los chicos disfruten sus vacaciones

El eje central de la temporada será Sheratoons Kids Club, que funcionará todos los días, de 11 a 20 h, con actividades recreativas guiadas por profesores para niños de entre 6 y 12 años. Los menores de 5 años también podrán participar acompañados por un adulto.

La programación incluirá búsquedas del tesoro, juegos al aire libre, talleres creativos de arte, porcelana, collage, pintura y manualidades, desafíos deportivos y dinámicas grupales. El salón Sheratoons contará además con ping pong, metegol, juegos de mesa, karaoke y plaza blanda para los más pequeños.

A esta agenda se suman dos propuestas incorporadas exclusivamente para vacaciones de invierno. Art Point, disponible día por medio desde el sábado 18 de julio, de 15 a 20 h con turnos de una hora, permitirá que los niños pinten bajo luz negra y se lleven su propia obra fluorescente. Además, Diversión Inflable funcionará todos los días, de 15 a 20 h, con un salón equipado con inflables gigantes para distintas edades.

Tecnología, juegos y aire libre para todas las edades

La programación también incluirá una Sala de Desafíos Tecnológicos, abierta todos los días de 18 a 22 h, con PlayStation 5, Wii, realidad virtual, simuladores, videojuegos interactivos, experiencias con inteligencia artificial y desafíos de habilidad. El espacio está pensado para integrar a grandes y chicos a través del juego y la competencia.

Quienes prefieran actividades al aire libre podrán disfrutar de los jardines, arcos de fútbol, aro de básquet, plaza de juegos de madera y sala con pool, ping pong, metegol y juegos de mesa. Además, Sheraton Fitness permanecerá disponible las 24 horas.

Una pausa para adultos, con spa, gastronomía y opciones de estadía

Mientras los chicos cuentan con una agenda propia, los adultos podrán acceder a las instalaciones del Health & Spa, que incluyen piscina climatizada, hidromasaje, sauna seco y húmedo, piscina de crioterapia y sala de relax. También estarán disponibles masajes y tratamientos faciales con costo adicional.

Como parte de la programación, habrá clases de stretching y relajación día por medio desde el domingo 19 de julio, a las 16 h. La propuesta se completa con desayuno buffet en Las Vasijas Restaurante, alternativas gastronómicas dentro del hotel, jardines, estacionamiento y WiFi, según la modalidad de hospedaje seleccionada.

La oferta contempla paquetes para días de semana, fines de semana y estadías con cena, además de la modalidad Family Plan, pensada para dos adultos y dos menores de hasta 12 años compartiendo la habitación con sus padres. Según la alternativa elegida, las familias podrán acceder a beneficios adicionales, como Art Point para Family Plan o propuestas gastronómicas en Las Vasijas Restaurante.

Con una programación infantil creada para acompañar el receso escolar, espacios de bienestar para adultos y alternativas de estadía pensadas para familias, Sheraton Pilar redefine la experiencia de las vacaciones de invierno, manteniendo a los chicos entretenidos y a los grandes descansando. Todo resuelto dentro de

un mismo lugar.

Acerca de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center:

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se encuentra estratégicamente ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Pilar y rodeado de amplios

espacios verdes y de importantes centros comerciales, empresariales y recreativos. Este hotel de 3 pisos ofrece 140 lujosas habitaciones distribuidas en 4 categorías, que se destacan por la amplitud de sus espacios y su estilo elegante y acogedor. Además, se

distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan la alta cocina con

un ambiente sofisticado, ideal tanto para una cena íntima como para reuniones sociales o

corporativas.

Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 02304 38 5000

Instagram: @sheratonpilar