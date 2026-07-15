Vacaciones de invierno y familia: TOM presenta «Fiesta En la Granja de Zenón» 

Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto, «Fiesta En la Granja de Zenón» estará presente en Tortugas Open Mall (TOM), con entrada libre y gratuita, en el Hall Central del shopping.

La experiencia estará disponible de lunes a viernes de 14 a 20 hs, y fines de semana de 12 a 20 hs, con distintas estaciones (la huerta, el estanque, el gallinero y la cocina) que combinan juegos, aprendizaje y música. Cada acción realizada por los niños contribuye a preparar la fiesta final, que busca reforzar valores como la empatía y el trabajo en equipo.

Además, durante este recorrido inmersivo los chicos se convertirán en protagonistas de una aventura interactiva -junto a los personajes de la granja- ayudando a preparar la gran fiesta del Lobo Beto, a través de diversas propuestas narrativas y sensoriales.

Vacaciones de invierno en TOM

Con esta propuesta, Tortugas Open Mall busca posicionarse una vez más como un destino ideal para las familias durante las vacaciones de invierno, combinando entretenimiento, aprendizaje y diversión en un mismo espacio.

Para más información ingresar en: www.tortugasopenmall.com