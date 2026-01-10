Verano en los clubes municipales y escuelas

El intendente Federico Achával acompañó a los vecinos y vecinas de Pilar que se acercan a los clubes municipales a disfrutar sus vacaciones en el marco del programa Verano en tu Club. También están funcionando las Escuelas Abiertas en Verano.

El Intendente Federico Achával acompañó a los chicos y chicas del Club Tribarrial en las Escuelas Abiertas en Verano, donde los estudiantes de escuelas de Pilar pudieron compartir distintas actividades recreativas, deportivas y acuáticas.

Junto a los chicos, Achaval expresó: “Es una gran alegría poder estar en el Club Tribarrial con los chicos y chicas que durante el año estudian en las escuelas de Pilar y ahora disfrutan sus vacaciones en el club, divirtiéndose en la pileta, compartiendo y disfrutando de un montón de actividades en las Escuelas Abiertas en Verano que funcionan en 17 sedes en todo el distrito».

También estuvo presente en la jornada la secretaria General, Soledad Peralta, entre otros funcionarios.

Al respecto, el jefe comunal señaló: «Qué lindo ver a tantas familias disfrutando de Verano en tu Club y divirtiéndose en estas vacaciones».

«Con actividades deportivas y recreativas, grandes y chicos pueden encontrarse, compartir y vivir un verano lleno de lindos momentos», destacó Achával.