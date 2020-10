A los 45 años el Lope de Vega cambia de nombre

En la semana de su 45º aniversario, el Teatro Lope de Vega pasará a llamarse «Teatro Angel Alonso» en homenaje a su creador que hace 45 años, cumplía el sueño de muchísimos pilarenses: el de tener un teatro propio en donde poder expresar la cultura, la alegría y la identidad.

En este sentido, la concejal y jefa del bloque del Frente de Todos, Lourdes Filgueira expresó que “El cambio del nombre del teatro es una reivindicación de nuestra historia y de la cultura pilarense que no puede esperar, una reivindicación de identidad de nuestro pueblo. Es un acto simbólico de gran importancia darle el nombre de un personaje que hace 45 años trabajó junto a otros artistas locales para cumplir un sueño enorme, el de pensar en un teatro local. Pero no solo lo soñaron. También lo concretaron para las generaciones futuras. Es saber de dónde venimos para saber a dónde vamos”.

Además, Filgueira agregó: “Esta decisión expresa el pensar y sentir de este gobierno. En relación a nuestra gestión cultural, desde el primer día se tomaron las medidas necesarias para asegurar la gratuidad del teatro. No hace mucho tiempo tuvimos un gobierno municipal que no dejaba a los artistas locales ensayar en su teatro.

Durante un cuarto intermedio de la sesión, el pionero de la escena teatral local y compañero de Ángel Alonso, Daniel Deluca, expresó: “Agradezco esta decisión del Concejo. Así se corrige una página de la historia de Pilar que las futuras generaciones agradecerán. Con esto estamos haciendo que los jóvenes y los que vendrán sepan que hubo un hombre simple, un ciudadano de Pilar, sin pretensiones de otra cosa, que puso su voluntad para que los artistas locales dejáramos de deambular por el partido y tengamos un espacio para nuestro arte”.

“Siento una tremenda alegría por la intención del Concejo. Durante la gestión anterior me preocupaba que entre tantas barbaridades, creía que podrían hacer algo raro con el teatro. Así fue como le llevé mi inquietud al entonces concejal y hoy intendente, Federico Achával. Estuve durante años en contacto con Angelito, que era un hombre que no especulaba con ningún reconocimiento. Eso fue lo que me llevó a proponer que se cambiara el nombre. No todos los pueblos tienen un edificio semejante”, destacó el artista.

En cuanto a la gestión en torno al teatro municipal, el subsecretario de Cultura, Juan Manuel Morales, señaló que “Este es un teatro de puertas abiertas, el teatro de todos los pilarenses. Somos un gobierno nacional, provincial y municipal que queremos que la cultura popular sea para todos: ya no hay cultura arancelada ni un teatro usado como sala privada. En ese sentido, la decisión del intendente Achával fue la gratuidad de los talleres de cultura, y es también reivindicar su historia, dándole el nombre de Ángel Alonso”.

Para finalizar, Filgueira manifestó: “Los que nacieron y se criaron acá tienen mucho para aportar a la generaciones que vienen. Uno de ellos es Daniel Deluca, que vino muy conmovido por este cambio a contarnos del esfuerzo y la lucha de Ángel Alonso para promover que en Pilar se reivindique la cultura local”.