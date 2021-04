Abren convocatoria al Concurso «El desafío de Educar en Tiempos de Pandemia en el contexto nacional»

La Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral lanzó el Concurso «El desafío de Educar en Tiempos de Pandemia en el contexto nacional» destinado a aquellos actores vinculados con la enseñanza como docentes, directivos y técnicos que quieran contar su experiencia sobre cómo fue educar en pandemia, con el fin de dar visibilidad a estas problemáticas, dignificar la labor docente y conocerlos desde otro punto de vista. Las obras pueden presentarse hasta el 20 de junio del 2021 a través de correo electrónico.

Los trabajos se recibirán en soporte electrónico en la dirección de mail concurso@camaraargentina.com.ar junto con la carta de cesión de derechos firmada por los autores. Bases y condiciones completas https://camaraargentina.com.ar/concurso-educar-en-argentina-2020/

El Concurso reconocerá a las tres principales producciones seleccionadas otorgando un premio en pesos argentinos, una beca de Estudios en Academia Identidad Argentina y la publicación, promoción y difusión de su producción.

Este concurso se basa en trabajos inéditos de producción colectiva con el leit motiv “El desafío de educar en tiempos de pandemia en el contexto nacional” lanzado y organizado por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral.

Son muchas las voces y experiencias de los docentes que durante la cuarenta continuaron en silencio educando a sus alumnos. Por eso, la presente convocatoria intenta recuperarlas, con el objetivo de propiciar la recuperación, producción, circulación y difusión de todas esas experiencias, trabajos /o innovaciones educativas desarrolladas en este año, sobre temas, aspectos y/o problemáticas relacionados con la Educación Permanente en tiempos de Pandemia.

«Esperamos una participación de carácter federal ya que no es lo mismo la experiencia de una persona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la de un docente de Jujuy, Catamarca, Salta o Tierra del Fuego. Esto le agrega un valor superlativo a este concurso, donde todo el país, a través de sus docentes, tiene la posibilidad de visibilizar la realidad que tal vez no se conoce», sostiene la Dra. Georgia Blanas De Marengo, Licenciada en Ciencia Política e investigadora, y presidenta del jurado.

«El objetivo del Concurso es lo que hoy se admite: que el trabajador de la educación es un trabajador esencial, que el educador y la escuela dotan a la familia de una organización que permite organizar el hogar y además, entendemos que no existe información escrita sobre lo que ha pasado en este sector durante la pandemia», agrega la especialista.

«Es importante que quede registrado en la historia de la humanidad qué pasó con la educación en este período que a mi criterio, derivará en una nueva realidad a la que tendremos que acostumbrarnos e incorporarla como tal», completa la Dra. Georgia Blanas De Marengo.

La especialista asegura que «estas cosas relacionadas con la vida de las personas por lo general no quedan registradas. Se registran cantidad de casos, fallecidos, etc pero qué pasó con las personas, con sus saberes, experiencias, sensaciones, miedos, no queda registrado. Cómo construir conocimiento en un contexto donde la limitación era absoluta y la desinformación era muy amplia y la conectividad era un privilegio de pocos», agrega.

Blanas De Marengo también hace hincapié que durante la pandemia se evidenció la desigualdad: «se incorpora un elemento que no es menor que es la problemática de la desigualdad, no todos los alumnos cuentan con sistemas informáticos y el apoyo familiar necesario. Esto derivará en dos argentinos: el que pudo transitar su trayecto educativo con éxito y aquel que lo transitó a como diera lugar un trayecto educativo en soledad cumpliendo contenidos mínimos y no logrando el proceso completo».

La licenciada destaca que con este Concurso el docente podrá «reconocer la complejidad del sistema educativo de adecuarse al cambio, ¿el sistema educativo se reconvirtió? o siguió con un modelo que sustituyó lo presencial y lo transfirió a un modelo virtual ¿eso es transformación educativa? o es replicar un sistema que tiene falencias?. Creo que todo lo que nos pueda nutrir esas voces de los trabajadores será sumamente enriquecedor»

Todos sabemos que en el marco de la pandemia por COVID-19 y teniendo en cuenta los cambios que esto trajo a la sociedad desde lo económico, físico y mental, una de las áreas más afectadas sin dudas fue la Educación y dentro de esta la escuela.

Quedó a medio camino la escolaridad tradicional, perdiendo la presencialidad y el vínculo físico necesario para la formación y construcción del ser humano y comenzó a cambiar esta metodología abriéndose paso a una triangulación para estos tiempos de emergencia, conformados por padres-docentes-alumnos.

Este proceso ha dejado al descubierto una gran incógnita, ¿cuánto sabemos de las voces y experiencias de los docentes que durante la cuarenta continuaron en silencio educando a sus alumnos?.

Es en este contexto que se lanza este concurso cuya convocatoria está abierta a equipos de mínimo dos y máximo cinco integrantes de profesionales de la República Argentina que estén vinculados con la enseñanza en sus diferentes niveles y Modalidades (docentes, directivos, técnicos,) de instituciones estatales y privadas, incluidas las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios educativos no formales.

La Dra. Georgia Blanas De Marengo es Licenciada en Ciencia Política e investigadora y fue invitada por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral para armar este proyecto basándose en su experiencia y es la actual presidenta del jurado que tiene como misión definir a los futuros ganadores y fue la encargada de la presentación de las bases del Concurso «El desafío de Educar en Tiempos de Pandemia en el contexto nacional».

“La familia y la sociedad en su conjunto se han dado cuenta de algo que no teníamos visibilizado, y es que la escuela y los docentes organizan la anarquía del hogar“, sostiene Blanas de Marengo, co autora del concurso.

«En este concurso queremos recuperar la voz de los actores que hacen posible la educación hoy en Argentina (…) y este premio está pensado para ellos, los que no tienen voz”, agrega.

La presente convocatoria intenta recuperar esas voces, saberes, experiencias e innovaciones, las cuales podrán demostrar cómo desde la educación formal y no formal y la realidad permitan cimentar proyectos comunes, destinados al abordaje de problemáticas emergentes y/o la promoción de experiencias significativas en la que no solo vale lo conceptual, es momento de entender y comprender lo emocional, la creatividad e innovación.

«Los docentes son la pieza fundamental en este engranaje, queremos dignificar la labor docente. El docente es un constructor que genera esperanza, alternativas, modelos de superación, de innovación. Es un agente que reconoce al otro, al estudiante. La labor docente amerita ser reconocido, una voz que debe ser puesta en escena», completó la presidente del jurado haciendo hincapié en que los trabajos serán publicados «porque sus voces van a ser escuchadas, porque es su voz la que construye ciudadanía, esperanza y sitúa al alumno en un horizonte diferente».

Las producciones seleccionadas serán publicadas en un único material (impreso y/o en versión digital) coordinado y editado, constituyendo un valioso documento que formará parte de la historia, como así también será una oportunidad de construir un aprendizaje colectivo de cara al futuro.

Las producciones que se postulen deberán encuadrarse en temáticas propias de la Educación y Modalidades de la Educación Formal y No Formal, y vincularse con alguna de las siguientes categorías como:

– Currículum, enseñanza y prácticas.

– Trayectorias escolares de los estudiantes en sus diferentes modalidades y niveles.

– El complejo proceso de la evaluación de los aprendizajes

– Nuevas formas de organización institucional.

– Calidad y equidad educativas: logros y desafíos.

– Formación permanente, profesionalización y desarrollo profesional docente.

– Docente- familias una nueva relación

– ¿Qué aprendimos en este Proceso?

– Otras que a juicio de los participantes puedan ser socializadas y compartidas

Acerca de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral

La Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral es una entidad de carácter civil sin fines de lucro que reúne a los centros de enseñanza, de capacitación laboral y profesional en el ámbito de la educación no formal y/o que brinden un servicio en la educación formal tanto desde personas jurídicas como físicas, incluyendo instituciones, asociaciones, federaciones, cooperativas y personas entre cuyas actividades se encuentre la prestación de servicios educativos en el ámbito de la capacitación.

La Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral tiene como propósito de promover, fortalecer, legitimar la educación no formal en Argentina posicionándose como la alternativa de mayor inclusión social, desarrollo cultural y democratización del aprendizaje que permita un crecimiento sostenible y una mayor participación ciudadana en el País.

Se funda sobre los siguientes Valores:

Accesibilidad: Porque creemos en la posibilidad de brindar acceso a todo argentino y argentina a la educación permanente, continua, para la vida.

Inclusión: Porque creemos en el derecho que todo argentino y argentina se capacite para una mejor y mayor participación ciudadana e inclusión social.

Federalización: Porque creemos en la viabilidad que todo argentino y argentina aprende desde cualquier destino en el País

Desarrollo: Porque creemos en la educación no formal como recurso estratégico principal para el crecimiento del País

La cámara es presidida por el Lic. Daniel Martini Presidente y como vicepresidente el Mgter. Guillermo Suárez, fundador y CEO de Identidad Argentina.

Acerca de Identidad Argentina

Identidad Argentina es una empresa nacional, dedicada a la Industria de la Innovación y el Conocimiento, para el desarrollo, transformación y crecimiento de las organizaciones privadas, públicas y mixtas en Argentina, por medio de diversas alternativas de servicios y productos, en el ámbito de la Educación, la Cultura, y la Economía a través de sus Unidades Estratégicas: Academia Identidad Argentina, Ecosistema Cultural, Desarrollo Organizacional e Innovación en el Aprendizaje.

¿Quiénes somos?

Fundada como una empresa nativa digital, el equipo de conducción y colaboradores, con experiencia y trayectoria en el ámbito educativo, académico y profesional, se encuentra distribuido geográficamente en el país. Asimismo, y creyendo en el espíritu colaborativo y sinérgico de la Innovación y el Conocimiento, para el desarrollo de las organizaciones y los ecosistemas locales donde se encuentran, distingue a Identidad Argentina:

Red de Partners y Expertos Estratégicos: Especialistas en las diversas áreas disciplinarias y profesionales, reconocidos nacional e internacionalmente.

Red de Nodos Estratégicos y Líderes de Desarrollo Territorial en Argentina: Embajadores de la marca con experiencia y conocimiento local, esenciales para brindar un valor diferencial en todo el país.

Alianzas Estratégicas: son parte de organizaciones del sector, apostando a sinergia institucionales y la economía colaborativa.

Visión : Ser usina de soluciones integrales, inteligentes, para el Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Territorial de las organizaciones en el País, promoviendo su crecimiento sustentable, económico e inclusivo.

V alores : Federalismo, Innovación, Institucionalidad.

La propuesta de valor se apoya en los diversos servicios y productos que ofrecen a través de:

Ecosistema Cultural: Con la misión de federalizar y democratizar el Arte, la Lectura, la Cultura y la Educación en todo el país, ofrecen una variada propuesta cultural a través de la Tienda Online www.ecosistemacultural.com, y la primera Tienda Sustentable, ubicada en Córdoba Capital, La Docta, en una esquina Patrimonio Cultural, del emblemático Barrio Alberdi.

Asimismo, y desde la Innovación, esta unidad se dedica a la Promoción, Gestión y Producción Cultural, por medio de una atractiva y diversa agenda cultural online y presencial (desde la tienda sustentable) y proyectos como “Caja de Tiempo”, el club de lectura desarrollado junto a Por Qué Leer.

Academia Identidad Argentina: A través de un propio Sistema Integral de Aprendizaje Virtual (InnovaVirtual), diseñan, producen y dictan más de 12 Programas de formación profesional y desarrollo de competencias técnicas, vinculados a especializaciones y expertise de alta demanda en el mercado, basados en la Innovación y el Conocimiento. Los mismos son 100% online, y están certificados por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral.

InnovaVirtual propone una manera innovadora, inteligente, dinámica y accesible de incorporar los conocimientos, habilidades y experiencias, desde cualquier lugar del país y la región.

Innovación en el Aprendizaje: Para acompañar las necesidades de formación, capacitación, desarrollo de competencias y habilidades, y actualización profesional y técnica de las organizaciones y sus equipos, diseñan Programas de formación a medida, robustas y a través de la Red de Profesores y Expertos estratégicos en temáticas de Innovación y Conocimiento. El modelo de aprendizaje que proponen, se basa en el conocimiento y experiencia individual, colectiva e inspiracional.

Desarrollo Organizacional: Brindan Consultoría y Asesoramiento profesional a todo tipo de organizaciones, a través de una vasta Red de Expertos en áreas disciplinarias afines a la transformación cultural y digital, gestión del talento humano, equipos de alto desempeño, ciberseguridad, auditoría de procesos y sistemas, gestión de franquicias, posicionamiento de marca, gobierno abierto, y otras áreas relativas al conocimiento e innovación.

