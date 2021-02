Academia Identidad Argentina: cursos basados en la innovación y el conocimiento

En febrero inician los cursos virtuales de Academia Identidad Argentina de dos meses de duración y con un innovador método de cursada. Ya está abierta la inscripción para sumarse a los cursos sobre: Ciberseguridad, Herramientas Económicas orientadas a lo jurídico, Administración y Gestión de Franquicias, Gestión de Equipos de Alto Rendimiento, Violencia de Género Digital, Secretos de la Escritura Creativa, Recursos Humanos 4.0, Productividad laboral y bienestar personal, y Herramientas de la actuación para potenciar tu creatividad. Todos a cargo de Profesores con amplia y reconocida trayectoria en su área de expertise.

Academia Identidad Argentina nace como base estratégica a los valores fundacionales de Identidad Argentina de innovación y conocimiento

Más detalles de cada curso en https://aia.identidadargentina.com.ar/cursos/. Aquellos interesados pueden solicitar información a informes@identidadargetina.com.ar, por Whatsapp: +54 911 5596 9538 o en las redes sociales institucionales.

Todos los cursos se pueden inscribir desde la tienda on line de Ecosistema Cultural de Identidad Argentina ingresando en ecosistemacultural.com . Los cursos se pueden abonar con un descuento vigente y en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

«Identidad Argentina es una empresa que se funda sobre la innovación y el conocimiento. Sobre estas bases, la Academia es un elemento fundamental para llevar adelante la permanente formación, capacitación, entrenamiento y desarrollo humano y de equipos de trabajo, ya que los procesos de transformación y de innovación requieren la instancias de la capacitación y la educación. Por otro lado, desde ese lugar y sobre nuestros valores del federalismo entendíamos la necesidad de democratizar esta formación en el país”, afirma Guillermo Suárez, fundador y CEO de Identidad Argentina.

Los programas de formación de Academia Identidad Argentina tienen una duración de 2 meses y están certificados por la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral. Los mismos se dictan a través de un novedoso y superador Sistema Integral de Educación On Line, InnovaVirtual, que propone una manera innovadora, inteligente, dinámica y accesible de incorporar los conocimientos, habilidades y experiencias, desde cualquier lugar del país y el mundo. Además, cuentan con encuentros sincrónicos entre los participantes y el profesor.

En el marco de las tendencias mundiales, hoy el mundo está yendo cada vez más a la formación de competencias, hacia eso va hoy la educación y la formación. «Por eso hemos comenzado con una cartera de 10 cursos y que proyectamos llegar a 25 cursos en 2021», anticipa Suárez.

«Desde nuestra academia garantizamos un seguimiento muy personalizado, una inducción al modelo y al sistema, luego tendrá cada uno su propio entorno en el campus virtual para cursar, donde se encontrará con todo un modelo que está distribuido en módulos de estudio y con encuentros sincrónicos con el docente lo que consideramos clave también en los entornos virtuales. Estos encuentros son de diagnóstico, de motivación, de fidelización, de fortalecimiento del alumno durante el cursado. Y luego la evaluación es online», especifica Suárez.

«Nuestro objetivo es liderar en la Argentina la industria de la innovación y el conocimiento desde la educación, eso es lo que buscamos cada día para ser una alternativa para los que buscan formarse en estas áreas», agregar Suárez.

«Toda nuestra oferta educativa acompaña los procesos laborales y productivos, y también los procesos de transformación laboral. Garantizamos que los que no tengan trabajo van a encontrar uno, y los que lo tienen van a perfeccionar su desarrollo laboral sin lugar a dudas. Academia es un modelo educativo pensado para los entornos virtuales, somos una empresa nativa digital y estamos preparados y formados para capacitar, asesorar y educar en entornos virtuales. Y además fundada en la innovación y el conocimiento», finaliza.

¿Cómo definen la oferta de cursos?

Desde Academia Identidad Argentina seleccionan la oferta de cursos desde dos premisas.

Según Guillermo Suárez, uno de esos pilares es la innovación «¿Cuáles son los cursos de formación que van a permitir en el contexto actual y en el que se viene brindar herramientas de desarrollo a la sociedad? Desde ese lugar surgen cursos como Violencia de Género Digital, Ciberseguridad, cursos de Innovación Social, que son cursos que son tendencia y que esa formación será necesaria para los procesos de formación y fortalecimiento de economías locales y regionales».

Entonces, en primer lugar diseñan cursos pensando en la innovación. Y en segunda instancia aquellos que desde la Innovación fortalezcan las competencias laborales, profesionales necesarias para el mundo que nos toca vivir, como pensar en Recursos Humanos 4.0, Economía para abogados, Formación en Franquicias, Escritura creativa, Equipos de Alto Rendimiento, que implican competencias muy buscadas y necesarias en el mercado laboral y profesional.

¿Por qué elegir Academia Identidad Argentina?

1º- Porque cuenta con un equipo multidisciplinario de expertos con amplia trayectoria en la educación en entornos virtuales

2º– su objetivo es democratizar la educación en Argentina siendo accesible y de calidad. «Nuestra oferta académica encontró la oportunidad de poder brindar cursos que están dictados por los principales expertos del país pero con un costo accesible al mercado. Se puede educar con alta calidad y de manera accesible», aclara Guillermo Suárez.

3º– Academia Identidad Argentina se concibe inclusiva mediante su cursado 100% online. De esta manera, cualquier argentino o argentina, desde cualquier lugar del País, sin límites, puede acceder a esta educación no forma de alta calidad. Accede a los mejores expertos de Argentina en los cursos que ofrece.

4º- Aproximadamente el 50% de los estudiantes secundarios no finalizan sus estudios lo los limita a ingresar a otros niveles de educación. “Por ello Academia Identidad Argentina promueve la educación no formal que permite que puedan estudiar y capacitarse personas que hayan o no hayan terminado el secundario y que esto les permita una inserción, un desarrollo o un perfeccionamiento laboral y ojalá que esto luego los anime a continuar otras etapas de estudio”, agrega Suárez.

«¿Cómo vamos a innovar y a acompañar procesos de transformación locales, regionales en el país si el 50% de la población no terminó el secundario? Necesitan herramientas para este proceso, necesitan identificar alternativas, etc. Y esta educación no formal viene a resolver estas falencias», completa Suárez.

Academia Identidad Argentina ofrece una amplia variedad de cursos abiertos, dirigidos a toda la comunidad con interés en desarrollar una alternativa de capacitación. Asimismo, ofrece capacitaciones a medida para instituciones y organizaciones.

Los cursos de Academia Identidad Argentina

Ciberseguridad, a cargo del MSC. Luciano Monchiero. Es CEO de ISLC Internet Security- Law Consulting. Especialistas en Seguridad Digital Integral con vasta experiencia en el mercado local e internacional. Su trabajo está dirigido a dar una solución completa en base a la necesidad del cliente, trabajando con estándares internacionales comprobables.

También se suma el Especialista Leonardo Oroná.

Durante 2 meses se buscará abordar en una primera unidad titulada Introducción a la Ciberseguridad los conceptos generales, los tipos de Ciber-Amenazas más frecuentes, la ingeniería Social y sus derivados. se evaluarán casos de Phishing y consejos, casos de spam y consejos y casos de Ransomware y consejos. En el segundo módulo se tratará el tema de la Ciberseguridad en general, cómo conectarse de forma segura a Internet, seguridad en motores de búsqueda, cómo crear contraseñas seguras, cómo identificar Malware en los dispositivos, identificando Fake News y tips Ciberseguros.

Está ideado para usuarios con o sin conocimiento previo en temas de seguridad de la información, cibercrimen y ciberseguridad, empresas, otros.

Herramientas Económicas orientadas a lo jurídico por el Lic. En Economía José Marcelo Vargas, Licenciado en Economía, Director de la Consultora económica EVALUECON. Columnista en diversos medios, entre ellos es fuente permanente de consulta por parte de otros medios de comunicación tanto a nivel provincial como nacional (Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, Noticias, Apertura, C5N). Fue Director del Área Economía del CECyT-FACPCE (Centro de Estudios de Ciencia y Técnica de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) y Miembro del Consejo del Consejo Asesor Económico de la Provincia de Mendoza, del Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación del Gobierno de Mendoza

El curso persigue como objetivos brindarle al especialista del derecho la lógica económica, que le sirva de complemento para su profesión; proveer un marco de análisis teórico y práctico para que pueda entender y resolver los principales problemas económicos que se presentan en la vida cotidiana y profesional.

Está pensado para Abogados, Escribanos, Martilleros, Procuradores, Personal Judicial, Estudiantes, Secretarios del Poder Judicial, Estudios Jurídicos, Funcionarios, otros.

Administración y Gestión de Franquicias a cargo de Pablo Torres Trémul, CEO de 384 Group; Adrián Taboada, Asesor de desarrollos, profesionalización de pymes y franquicia en 384 Group y Constanza Bonich, Líder Comercial en 384 Group.

384 Group es una empresa dedicada a brindar servicios de consultoría, franquicias, formación y Coaching. Comercializan franquicias en Argentina y en el exterior. Su misión es profesionalizar la gestión de Pymes y empresas familiares para que estas crezcan de manera sustentable y formar futuros líderes con valores asentados en la ética, el respeto y el trabajo en equipo.

Durante los 2 meses de duración se buscará promover un profundo análisis teórico práctico en torno al verdadero significado del Franchising; ofrecer la metodología de funcionamiento como herramienta para adoptarlo en forma exitosa y dar a conocer casos prácticos en torno a la gestión de franquicias como modelo de crecimiento.

El curso está pensado para emprendedores, empresarios interesados en el sistema de franquicias y público en general.

Gestión de equipos de Alto Rendimiento por la Lic. Silvina Henríquez y Lic. Alejandra García. La Lic. Silvina Henríquez es Fundadora y Co-Directora y Alejandra García es Directora, de FIDES. Ambas son especialistas en Coaching Organizacional, acompañan a los equipos a realizar un aprendizaje transformacional, lo que requiere trabajo profundo desde el enfoque del coaching ontológico, garantizando de esta forma la sustentabilidad de los logros en el tiempo.

Su objetivo es explorar herramientas para construir equipos saludables, con fuerte base en la confianza, en las conversaciones profundas y con compromiso con el resultado por encima de las necesidades individuales. Está destinado a líderes y miembros de equipos de trabajo; Emprendedores, empresarios, organizaciones, público en general que encuentre en el trabajo articulado un valor para la acción.

Violencia de Género Digital, con los Docentes expertos María Belen Gauna, Luciano Mochiero y Gimena González.

Este novedoso curso busca introducir al alumno en los actuales modelos y paradigmas de Violencia de Género Digital para identificar las diferentes perspectivas

de manifestación de la Violencia de Género Digital; reconocer patrones psicológicos

tanto de agresores como víctimas de Violencia de Género Digital; aportar una mirada desde aspectos normativos e identificar los casos de Violencia de Género Digital pre y post pandemia COVID-19; compartir modelos de planificación psicosocial y herramientas de prevención de Violencia de Género Digital.

El curso está destinado a Profesionales de diversas áreas y para toda persona que desee adentrarse en el mundo de la Violencia de Género Digital.

Secretos de la Escritura Creativa, a cargo de Gabriel Graves. El curso persigue el objetivo general de que el cursante pueda reconocer sus dificultades y generar mejoras en sus prácticas de escritura.

De esta manera se buscará conocer los principios de la Poética aristotélica y sus usos; identificar los problemas propios a la hora de generar escritos; fomentar el hábito de una lectura analítica.

El curso de dos meses de duración y con encuentros sincrónicos está dirigido a personas que quieren mejorar su escritura.

Recursos Humanos 4.0, con los profesores expertos Analía Paz y Lucia Dellagiovana. Ese curso busca brindar herramientas y conocimientos del área de los Recursos Humanos desde una perspectiva actual.

Durante los dos meses de duración, se buscará comprender el rol de los RRHH como socio estratégico de la organización; otorgar al participante herramientas técnicas para gestionar dentro del área del área de RRHH; brindar los conocimientos necesarios y esenciales para una eficiente administración del área de Recursos Humanos.

La capacitación está destinada a quienes desempeñen funciones dentro del área de RRHH o afines. Todos aquellos estudiantes de Recursos Humanos y carreras afines

Aquellos que por su desempeño laboral o por estudios previos posean conocimientos básicos del tema. A toda la comunidad que le interesa la temática.

Productividad laboral y bienestar personal que estará a cargo de la Mgter Priscila Elliott y la Mgter Jessica Elliott. En este curso se busca adquirir herramientas prácticas para incrementar la productividad personal y aumentar el bienestar laboral afrontando los retos suscitados a raíz de la crisis por COVID-19. Los asistentes aprenderá a gestionar estratégicamente el tiempo personal y laboral, comprender el mecanismo inherente al estrés y transformarlo en una herramienta positiva, aprenderán a utilizar la creatividad para detectar oportunidades en tiempos de incertidumbre.

El curso de dos meses de duración y 2 encuentros sincrónicos está destinado a emprendedores, profesionales en relación de dependencia, público en general.

Herramientas de la actuación para potenciar tu creatividad a cargo de Verónica Caminos y Malena López.

El curso contará con encuentros sincrónicos una vez por semana de 2 horas cada uno.

El objetivo general es que los participantes adquieran herramientas del campo de la

actuación para el desarrollo expresivo-creativo personal. Se buscará específicamente que los participantes se impliquen en un espacio grupal donde desarrollen la desinhibición y la espontaneidad, que exploren y desarrollen sus posibilidades expresivas y creativas; que sean parte de un proceso performático desde una poética personal

El curso de dos meses está destinado a personas que quieran adquirir herramientas lúdico-expresivas propias del terreno de la actuación para aplicarlas en su vida cotidiana: personal, social y laboral.

Acerca de Identidad Argentina

Identidad Argentina es una empresa nacional, dedicada a la Industria de la Innovación y el Conocimiento, para el desarrollo, transformación y crecimiento de las organizaciones privadas, públicas y mixtas en Argentina, por medio de diversas alternativas de servicios y productos, en el ámbito de la Educación, la Cultura, y la Economía a través de sus Unidades Estratégicas: Academia Identidad Argentina, Ecosistema Cultural, Desarrollo Organizacional e Innovación en el Aprendizaje.

¿Quiénes somos?

Fundada como una empresa nativa digital, el equipo de conducción y colaboradores, con experiencia y trayectoria en el ámbito educativo, académico y profesional, se encuentra distribuido geográficamente en el país. Asimismo, y creyendo en el espíritu colaborativo y sinérgico de la Innovación y el Conocimiento, para el desarrollo de las organizaciones y los ecosistemas locales donde se encuentran, distingue a Identidad Argentina:

Red de Partners y Expertos Estratégicos: Especialistas en las diversas áreas disciplinarias y profesionales, reconocidos nacional e internacionalmente.

Red de Nodos Estratégicos y Líderes de Desarrollo Territorial en Argentina: Embajadores de la marca con experiencia y conocimiento local, esenciales para brindar un valor diferencial en todo el país.

Alianzas Estratégicas: son parte de organizaciones del sector, apostando a sinergia institucionales y la economía colaborativa.

Visión : Ser usina de soluciones integrales, inteligentes, para el Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Territorial de las organizaciones en el País, promoviendo su crecimiento sustentable, económico e inclusivo.

V alores : Federalismo, Innovación, Institucionalidad.

La propuesta de valor se apoya en los diversos servicios y productos que ofrecen a través de:

Ecosistema Cultural: Con la misión de federalizar y democratizar el Arte, la Lectura, la Cultura y la Educación en todo el país, ofrecen una variada propuesta cultural a través de la Tienda Online www.ecosistemacultural.com, y la primera Tienda Sustentable, ubicada en Córdoba Capital, La Docta, en una esquina Patrimonio Cultural, del emblemático Barrio Alberdi.

Asimismo, y desde la Innovación, esta unidad se dedica a la Promoción, Gestión y Producción Cultural, por medio de una atractiva y diversa agenda cultural online y presencial (desde la tienda sustentable) y proyectos como “Caja de Tiempo”, el club de lectura desarrollado junto a Por Qué Leer.

Academia Identidad Argentina: A través de un propio Sistema Integral de Aprendizaje Virtual (InnovaVirtual), diseñan, producen y dictan más de 12 Programas de formación profesional y desarrollo de competencias técnicas, vinculados a especializaciones y expertise de alta demanda en el mercado, basados en la Innovación y el Conocimiento. Los mismos son 100% online, y están certificados por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral.

InnovaVirtual propone una manera innovadora, inteligente, dinámica y accesible de incorporar los conocimientos, habilidades y experiencias, desde cualquier lugar del país y la región.

Innovación en el Aprendizaje: Para acompañar las necesidades de formación, capacitación, desarrollo de competencias y habilidades, y actualización profesional y técnica de las organizaciones y sus equipos, diseñan Programas de formación a medida, robustas y a través de la Red de Profesores y Expertos estratégicos en temáticas de Innovación y Conocimiento. El modelo de aprendizaje que proponen, se basa en el conocimiento y experiencia individual, colectiva e inspiracional.

Desarrollo Organizacional: Brindan Consultoría y Asesoramiento profesional a todo tipo de organizaciones, a través de una vasta Red de Expertos en áreas disciplinarias afines a la transformación cultural y digital, gestión del talento humano, equipos de alto desempeño, ciberseguridad, auditoría de procesos y sistemas, gestión de franquicias, posicionamiento de marca, gobierno abierto, y otras áreas relativas al conocimiento e innovación.

Los programas de Formación de Identidad Argentina

Academia IA, fundada sobre los cimientos de la Innovación y el Conocimiento, tiene la «misión de federalizar la formación profesional en todo el territorio nacional, brindando respuesta a las nuevas necesidades de adquirir conocimientos, habilidades y prácticas, para el desarrollo profesional de individuos y el crecimiento de las organizaciones», sostiene Guillermo Suárez. CEO de Identidad Argentina.

Toda la formación y capacitación se encuentra certificada por la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

Es en los programas de formación que cobra relevancia el propio sistema integral de aprendizaje virtual ideado por Identidad Argentina llamado InnovaVirtual.

Acerca de InnovaVirtual

«InnovaVirtual es nuestro sistema integral de Aprendizaje Virtual, que propone una manera innovadora, inteligente, dinámica y accesible de incorporar los conocimientos, habilidades y experiencias, desde cualquier lugar del país y la región», indican desde Identidad Argentina.

Estos servicios estratégicos son:

Plataforma: Es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados

Diseño Instruccional: Asistencia en el diseño o adaptabilidad de los programas de estudios al entorno virtual de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias requeridas.

Atendiendo a las herramientas de mediación didáctica tales como aprendizaje por problemas, casos, proyectos, gamming, retos, prototipos, ensayos, retos, entre otros. La creación de creación de ambientes de aprendizajes activos y participativos y el diseño de estrategias de evaluación formativas y de proceso.

Producción de Contenidos: Asistencia en el diseño, desarrollo y producción del material de estudio adaptándolo a los entornos virtuales y a cualquier dispositivo electrónico.

Capacitación:

Entrenamiento al cuerpo Directivo, Docente y Colaboradores para la implemetación y desarrollo del plan de estudios definido en entornos virtuales.

Entrenamiento a los participantes y alumno en la inducción a su aprendizaje mediado por tecnología.

Comunicación:

Asesoramiento, implementación y seguimiento de un plan de comunicación adaptado al entorno virtual que permita la información, concientización, motivación, fidelización y pertenencia de todos los actores involucrados en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje mediante los diferentes canales digitales disponibles.