Achával abrió las sesiones del Concejo: «Somos un proyecto político con la decisión de transformar realidades, con presente y futuro para todos y todas”*

El intendente Federico Achával abrió ayer las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Pilar, con un profundo discurso de cara a los concejales, la militancia y los vecinos, desde el Club Municipal de Del Viso. Allí el jefe comunal anunció los lineamientos futuros de gobierno, y destacó la visión de este proyecto político que está presente para mejorar la vida de los pilarenses, desde un Estado cercano y humano.

En primer lugar, Achával enfatizó «la capacidad de la política como herramienta fundamental para la transformación social, la de la búsqueda de la felicidad de nuestro pueblo, que es la que hoy nos convoca a no bajar los brazos, a seguir dando las discusiones en base a ideas firmes y fundamentalmente, a seguir trabajando con humildad todos los días para gestionar, hacer e implementar políticas públicas en favor de nuestro pueblo».

En su discurso, el jefe comunal destacó los principales hitos de una gestión abocada a la justicia social, la inclusión, a generar oportunidades para todos, y en especial a cuidar a los otros, ya que «nadie se salva solo». Achával agradeció a los trabajadores de la salud que luchan contra la pandemia, destacando el plan de vacunación más grande la historia, un sistema de salud pública que dio respuestas a todos y que hoy tiene un nuevo hospital en Derqui, que fue anunciado hace un año en la apertura del Concejo Deliberante y hoy es una realidad; también el rol de los centros de salud que fueron puestos en valor y dejaron de ser promesas, y el nuevo hospital odontológico. Y señaló sobre la obra del Hospital Central de Pilar, que «es mucho más que un hospital, es la posibilidad de integrar definitivamente nuestro sistema de salud, el sistema provincial y nacional».

«No hacemos anuncios de marketing. Abrazamos los sueños y nos ponemos a trabajar para que sean una realidad. Creemos en la salud pública, de calidad para todos. No cerramos hospitales, ampliamos derechos», afirmó Achával.

«Creemos en el derecho de toda persona a adquirir capacidades que lo ayuden en su desarrollo y creemos en el fundamental rol del Estado en esto» manifestó el intendente, y enumeró la creación de las casas de desarrollo humano, los nuevos clubes sociales y deportivos, el programa municipal María Romero, como así también el Centro Municipal de Formación Profesional, la sede de ANSES en Derqui y la creación de la Secretaría de las Mujeres y la implementación del programa Acompañar. Achával enfatizó «especialmente hoy no podemos permitir que haya ni una menos, los invito a reflexionar y buscar soluciones de fondo entre todos para construir una sociedad más pacífica. Las mujeres son factor de unión en nuestra comunidad, vamos a seguir trabajando para que cada vez tengan más herramientas».

Por otro lado, se ha trabajado enormemente en llevar mayor seguridad a los vecinos, y en ese sentido el intendente destacó los 94 nuevos móviles 0 km, el sistema de lectoras de patentes y el Centro de Formación de la Guardia Urbana. «Creemos que la mejor política de seguridad es el abordaje integral de la realidad, la educación, la generación de oportunidades, políticas públicas inclusivas y buscar soluciones de fondo son la base fundamental para lograr una sociedad más pacífica. La articulación entre políticas públicas sociales, de seguridad y el correcto funcionamiento del sistema judicial son elementales para abordar una problemática tan compleja como es el delito en el conurbano bonaerense. Por eso continuaremos trabajando en esta línea, creemos en que en cada barrio de Pilar el trabajador pueda ir temprano a tomarse el colectivo o tren sin sentirse inseguro, que un padre puede llevar a su hijo a la escuela tranquilo o un abuelo pueda sentarse a compartir con sus nietos en un espacio público».

Una prioridad de este gobierno es la educación. «En este tiempo hicimos obras en todos los establecimientos educativos del distrito, pero debido al atraso estructural edilicio que arrastra el sistema educativo de Pilar, sabemos que con el mantenimiento de las escuelas, no nos alcanza. Hoy también tenemos la posibilidad de decir, frente a este mismo Concejo, que gracias al trabajo conjunto que realizamos con el gobernador Kicillof, ya se encuentran en ejecución las obras de once nuevos establecimientos educativos, además de reformas de ampliación en veinte edificios existentes que impactan en 32 instituciones. No son promesas, no son anuncios vacíos, son obras que se están ejecutando, que zanjan deudas históricas, y que nos permiten soñar con un futuro mejor», destacó Achával. Además puso en valor programas como Conectados y Conectar Igualdad. «La Universidad de Pilar es un sueño de todos, es un proyecto que nos tiene que unir. Requiere de muchísimo trabajo, no alcanza con la simple idea de expresar el deseo. Se necesitan políticas públicas. Hoy estamos más cerca de que sea una realidad», resaltó.

El intendente señaló que el sueño de la universidad nacional está fuertemente articulado con el crecimiento y desarrollo del distrito, en un Pilar industrial y productivo, donde el trabajo sea el gran ordenador social. Por eso expuso que «nos van a encontrar invirtiendo en infraestructura y tomando decisiones que generen inversiones y, a través de esas inversiones, la generación de más puestos de trabajo para los pilarenses. Nos alegramos cada vez que se invierte en nuestro distrito, me alegra mucho más cuando esa inversión genera puestos de trabajo para un pilarense».

Finalmente, Achával afirmó que el único anuncio que realizaría el día de hoy es la convicción y el compromiso de «ir por más», y subrayó: «Somos un proyecto político con la decisión firme de trabajar para transformar realidades, para garantizar y ampliar derechos, para que en Pilar, en la provincia de Buenos Aires y nuestra querida Argentina, haya oportunidades, presente y futuro para todos y todas».