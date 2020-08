Achával: «todavía quedan algunos meses en los que no nos podemos relajar»

El intendente de Pilar, Federico Achával, habló sobre la continuidad de la cuarentena y la actualidad de la pandemia en Pilar. Lee la entrevista y mira la nota en #PilarHoyTV

«Seguimos enfrentando a un virus que no da tregua y que está afectando al mundo entero. Por eso, junto al Gobierno nacional y provincial mantenemos el firme compromiso de cuidar la salud de cada argentino y cada argentina. Hoy, gracias al esfuerzo que hicimos entre todos, tenemos un sistema de salud preparado, que está dando respuestas y acompañando a quienes lo necesitan», aseguró Achával.

«Estamos convencidos que el esfuerzo vale la pena. Por eso vamos a seguir trabajando para que menos gente se contagie, menos personas se enfermen y que haya menos muertes. Vamos a trabajar para seguir realizando testeos, detectar casos, tener alternativas de aislamiento y salvar vidas».

«Esta semana recibimos la gran noticia de que comenzará a producirse en Argentina la vacuna contra el Coronavirus. Si bien eso nos da alivio y esperanza para el futuro, el único remedio que tenemos por el momento es cumplir el distanciamiento social y reducir la circulación».

«Para que el esfuerzo valga la pena, tenemos que ser más responsables que nunca y seguir cuidándonos entre todos. No es momento para encuentros, ni juntadas. Eso puede y debe esperar. Sabemos que cuesta, pero no es momento para subestimar al virus».

«Necesitamos mucha responsabilidad de toda la sociedad, porque estamos todos juntos en esta situación, quienes atacan la cuarentena, quienes quieren sacar un rédito político, quienes niegan la pandemia, están haciendo un mal enorme, porque acá lo que está en juego son vidas que no se recuperan más».

Sobre el sistema de salud

«Somos parte del AMBA, que es la zona más comprometida del país. Y si no fuera por todo lo que hemos logrado hacer por el tiempo que ganamos con el aislamiento, el sistema de salud estaría colapsado. En la Provincia en diciembre había 883 camas de terapia intensiva y gracias al esfuerzo de un Estado presente, se duplicó la cantidad. Hoy hay un alto nivel de ocupación de camas, principalmente por las afecciones respiratorias del invierno y el aumento de casos Covid. Relajarnos sería una enorme irresponsabilidad», continuó.

«En Pilar, cuando empezó la pandemia teníamos un sistema que contaba con solo 9 respiradores alquilados, con unas pocas ambulancias, un sistema de emergencias abandonado y desarticulado. Trabajamos a conciencia e intensamente para ampliar la cantidad de camas y de respiradores en el Hospital Sanguinetti e iniciamos una carrera contrarreloj para inaugurar el Hospital Municipal de Derqui con más de 23 camas UTI (unidad de terapia intensiva). Esa era una gran preocupación porque implica salvar la vida de aquellos que tienen cuadros más complejos y delicados, pero había que readaptar absolutamente todo el sistema de ahí para atrás: detectar casos en forma temprana, diagnosticar, derivar e intervenir la cadena de contagio».

«Así fue que trabajamos en un sistema de emergencias que ya lleva más de 3.600 traslados en ambulancias. Hoy cuando una persona tiene un síntoma, llama al 107; si es un caso de urgencia, se la busca en ambulancia, si no se la deriva al sistema de telemedicina que hace la evaluación de si es necesario hisopar o no, e incluso incorporamos la alternativa de que si la persona no tiene como acercarse a un centro de diagnóstico, se le envía un auto que la busca, la lleva y la deja devuelta en su casa o en un centro de aislamiento dependiendo del caso. En el caso de los que pueden hacer el aislamiento en su casa, tienen un seguimiento diario de profesionales de la salud, para no sentirse solos, ni angustiados, y para monitorear la evolución del virus; estamos hablando de más de 12.000 consultas médicas de pacientes que, estando aislados en sus casas, tuvieron virtualmente su consulta con un médico.”

Otro de los pilares de este sistema de salud es el de testeos. «En estos meses abrimos tres centros que hoy funcionan 24×7 y que en estos días llegaron a un pico de más de 350 testeos diarios. Hay una decisión firme de identificar la mayor cantidad de casos posibles, porque esto nos permite intervenir la cadena de contagios; esto quiere decir que ante un caso positivo o posiblemente positivo, se puede aislar a la persona y evitar que siga contagiando a otros. Además del centro de diagnóstico y derivación de Tratado de Pilar, el del KM 46 de la Panamericana, y el de la Plaza Teófilo Tolosa en Derqui, está el camión sanitario y los operativos Cuidar.»

Aunque la vacuna nos da una perspectiva de futuro, todavía quedan algunos meses en los que no nos podemos relajar, por eso en Pilar vamos a seguir trabajando para prevenir contagios y salvar vidas. De hecho, este fin de semana pondremos en funcionamiento un nuevo centro de aislamiento en Club Hebraica, con más de 200 camas de aislamiento para que quienes se realicen el hisopado esperen allí el resultado, sin exponer a sus familias y convivientes a un posible contagio.

Vamos a seguir dando la pelea contra el coronavirus cada día, uniendo esfuerzos con el gobierno provincial, nacional, con los trabajadores esenciales, con toda la comunidad, para cuidar la salud y salvar vidas. Estamos haciendo todo lo posible para que menos gente se enferme, menos gente se muera.