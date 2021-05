Agilismo: estructuras liberadoras para incrementar la productividad y la innovación

Un concepto relativamente nuevo en nuestro país: AGILISMO ¿escuchaste hablar de este término? Academia Identidad Argentina lanzó un nuevo curso sobre «Agilismo – Estructuras Liberadoras», que pondrá al alcance de los alumnos herramientas que le permitirán experimentar un cambio de paradigma y de formato de trabajo para ser más productivo e innovador.

Aquellos interesados pueden solicitar información a informes@identidadargetina.com.ar, por Whatsapp: +54 911 5596 9538 o en las redes sociales institucionales.

El curso está a cargo del consultor Daniel Crespo quien explica este nuevo concepto, poco difundido en nuestro país.

“Hablamos de Agilismo cuando queremos optimizar resultados con los mismos recursos de siempre. Buscamos superar la eficacia con eficiencia», explica sintéticamente.

Por este motivo, en el curso de 2 meses de duración se busca fortalecer la autonomía, productividad e innovación en grupos de trabajo mediante metodologías y herramientas de ágil implementación.

Por otro lado, Crespo explica que «las estructuras liberadoras son 33 herramientas (más otras tantas en revisión) que sirven justamente para liberar y explotar algunos lados un poco más difíciles de llegar de otras formas en los equipos».

«Estas estructuras son aplicable a cualquier grupo de trabajo, lo importante es conocerlas y saber el propósito que tienen cada una de ellas. Son bloques de entre 15 minutos y dos horas de duración y como facilitadores brindamos la herramienta para hacer que nuestros grupos puedan ser autónomos y poder aplicarlas por si solos en un futuro», completa Crespo que es facilitador de espacios de aprendizaje innovador, Especialista en Metodologías Ágiles aplicadas para empresas, grupos de trabajo y líderes .

“A mí lo que me gusta de esto de las Estructuras Liberadoras es que plantea un montón de cuestiones que todos conocemos, que todos sufrimos pero que no sabemos bien cómo cambiarlas. Por ejemplo, si yo me meto en una clase y me pongo a preguntar quién está cansado de reuniones tensas, largas, en donde no se llega a ningún foco, todos levantan la mano. ¿Quién de ustedes está cansado de no tener la voz que quieren tener en su equipo de trabajo?, muchos levantan la mano. ¿Quién está cansado de esas dinámicas de trabajo que no se terminan aggiornando al tiempo que corre hoy por hoy?. Todas esas cosas son las que tenemos ganas con Identidad Argentina de empezar a romper, de empezar a crear nuevas dinámicas de trabajo que permitan, justamente, mayor creación, despertar un poco la creación colectiva de los equipos”, agrega Daniel Crespo.

Es por eso que en el curso se busca que los estudiantes logren: reuniones más efectivas, empatía grupal, búsqueda de propósito, inteligencia y creación colectiva a lo largo de los seis módulos de la capacitación virtual.

«Queremos despertar esa curiosidad y entender que el verdadero camino está en preguntas poderosas antes que en respuestas interesantes», anticipa Crespo.

El agilismo lamentablemente no tiene mucho desarrollo a nivel país. Quizás si podemos identificar a nivel regional, en países como Chile, México y Bolivia una incursión en estas herramientas. Sí del otro lado del charco encontramos grandes especialistas.

Respecto a las herramientas, como dice Crespo, «la magia no está en dejar por escrito las herramientas sino vivenciarlas para entender el verdadero poder que tienen. La información es de público acceso y conocimiento, pero buscamos generar una consciencia en los equipos de trabajo que las comienzan a utilizar».

Estas herramientas aumentan la productividad y la innovación «porque, respetando los tiempos y con preguntas realmente poderosas, se busca hacer mucho foco en poco tiempo, y despertar la creatividad colectiva porque acá lo que importan son las ideas, y no importa realmente quién la propuso. Como diría Lope de Vega “no fue nadie en particular, sino Fuenteovejuna”», completa

Aquí entran en juego dos conceptos importantes: PRODUCTIVIDAD e INNOVACIÓN.

La productividad la tenemos que entender desde los tiempos que corren hoy por hoy: «no centrado en producir y producir sino más bien en las personas que trabajan y en las necesidades concretas que se buscan completar».

Por otro lado, «la innovación radica en romper el esquema viejo de trabajo, evitar la reunionitis y utilizar justamente el tiempo de manera eficiente y poder generar un buen flujo de trabajo en todo el equipo», aclara Crespo.

Acerca del curso Agilismo, Estructuras Liberadoras

El curso de Academia Identidad Argentina llamado Agilismo, Estructuras Liberadoras está a cargo de Daniel Crespo. Se trata de un curso de dos meses de duración, totalmente online, que buscará fortalecer la autonomía, productividad e innovación en grupos de trabajo de mediante metodologías y herramientas de ágil implementación.

No requiere conocimientos previos y está destinada a Coach- Coach Agile; Mandos medios; Empleados RRHH; Líderes; Scrum Máster; Facilitadores o agentes de cambio.

El alumnos que lo complete se llevará un cambio de paradigma y de estructura de trabajo en formato de clase. Se va a llevar material para poder aplicar las herramientas y la posibilidad de vivenciarlas y entender el verdadero sentido de las estructuras.

Hay muchas formaciones para agilistas, para aplicar agilismo en diferentes estructuras y ámbitos de trabajo. Pero estas herramientas son las que optimizan el funcionamiento de los equipos, reducen tiempos perdidos y potencian de manera más rápida la inteligencia colectiva.

Y si se preguntan por qué deberían inscribirse en este curso, Crespo lo resumen simple: «en realidad deberían anotarse si están cansados de reuniones eternas sin un propósito claro, si creen que el trabajo remoto no tiene “esa chispa” que los equipos necesitan o mismo si quieren incorporar una herramienta de fácil aplicación en sus espacios de trabajo».

El curso consta de 6 módulos donde se abordan las estructuras, su origen y reglas, el rol del facilitador, las estructuras de inicio, las formas de encadenar, colaboración y cliente, características de la metodología, creación colectiva, selección de ideas, la dinámica 25/10 Crowd Sourcing, agreement & Certainty Matriz, Matriz Eizenhower, categorización de problemas, plan de acción, las diferencias entre empatía y simpatía, el trabajo colaborativo, la búsqueda de propósito, entre otros temas.

Acerca de Daniel Crespo

Daniel Crespo es profesor experto de Academia Identidad Argentina.

Es Consultor y facilitador de espacios de aprendizaje innovadoes y especialista en metologás ágiles aplicadas para emprensas, grupos de trabajo y líderes.

Certificado en University Class (Chile) en metodologías ágiles.

Posee certificacions como Scrum Master, Agile Coach, Design Thinking y metología Kanban.

Formado sobre Agilidad Organizacional y Bussines Design en la Universidad de San Andres (ARentina), en cultura y calidad de servicio bajo el odelo Disney en AcademiaSet (Argentina), Ja Experience (Panamá), CDL (México) y Capacita (Costa Rica).

Fundó Ensayo Error, una consultar y escuela de capacitación y agilismo. Especialista en Metodologías Ágiles aplicadas para empresas, grupos de trabajo y líderes.

Acerca de Identidad Argentina

Identidad Argentina es una empresa nacional, dedicada a la Industria de la Innovación y el Conocimiento, para el desarrollo, transformación y crecimiento de las organizaciones privadas, públicas y mixtas en Argentina, por medio de diversas alternativas de servicios y productos, en el ámbito de la Educación, la Cultura, y la Economía a través de sus Unidades Estratégicas: Academia Identidad Argentina, Ecosistema Cultural, Desarrollo Organizacional e Innovación en el Aprendizaje.

¿Quiénes somos?

Fundada como una empresa nativa digital, el equipo de conducción y colaboradores, con experiencia y trayectoria en el ámbito educativo, académico y profesional, se encuentra distribuido geográficamente en el país. Asimismo, y creyendo en el espíritu colaborativo y sinérgico de la Innovación y el Conocimiento, para el desarrollo de las organizaciones y los ecosistemas locales donde se encuentran, distingue a Identidad Argentina:

Red de Partners y Expertos Estratégicos: Especialistas en las diversas áreas disciplinarias y profesionales, reconocidos nacional e internacionalmente.

Red de Nodos Estratégicos y Líderes de Desarrollo Territorial en Argentina: Embajadores de la marca con experiencia y conocimiento local, esenciales para brindar un valor diferencial en todo el país.

Alianzas Estratégicas: son parte de organizaciones del sector, apostando a sinergia institucionales y la economía colaborativa.

Visión : Ser usina de soluciones integrales, inteligentes, para el Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Territorial de las organizaciones en el País, promoviendo su crecimiento sustentable, económico e inclusivo.

V alores : Federalismo, Innovación, Institucionalidad.

La propuesta de valor se apoya en los diversos servicios y productos que ofrecen a través de:

Ecosistema Cultural: Con la misión de federalizar y democratizar el Arte, la Lectura, la Cultura y la Educación en todo el país, ofrecen una variada propuesta cultural a través de la Tienda Online www.ecosistemacultural.com, y la primera Tienda Sustentable, ubicada en Córdoba Capital, La Docta, en una esquina Patrimonio Cultural, del emblemático Barrio Alberdi.

Asimismo, y desde la Innovación, esta unidad se dedica a la Promoción, Gestión y Producción Cultural, por medio de una atractiva y diversa agenda cultural online y presencial (desde la tienda sustentable) y proyectos como “Caja de Tiempo”, el club de lectura desarrollado junto a Por Qué Leer.

Academia Identidad Argentina: A través de un propio Sistema Integral de Aprendizaje Virtual (InnovaVirtual), diseñan, producen y dictan más de 12 Programas de formación profesional y desarrollo de competencias técnicas, vinculados a especializaciones y expertise de alta demanda en el mercado, basados en la Innovación y el Conocimiento. Los mismos son 100% online, y están certificados por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral.

InnovaVirtual propone una manera innovadora, inteligente, dinámica y accesible de incorporar los conocimientos, habilidades y experiencias, desde cualquier lugar del país y la región.

Innovación en el Aprendizaje: Para acompañar las necesidades de formación, capacitación, desarrollo de competencias y habilidades, y actualización profesional y técnica de las organizaciones y sus equipos, diseñan Programas de formación a medida, robustas y a través de la Red de Profesores y Expertos estratégicos en temáticas de Innovación y Conocimiento. El modelo de aprendizaje que proponen, se basa en el conocimiento y experiencia individual, colectiva e inspiracional.

Desarrollo Organizacional: Brindan Consultoría y Asesoramiento profesional a todo tipo de organizaciones, a través de una vasta Red de Expertos en áreas disciplinarias afines a la transformación cultural y digital, gestión del talento humano, equipos de alto desempeño, ciberseguridad, auditoría de procesos y sistemas, gestión de franquicias, posicionamiento de marca, gobierno abierto, y otras áreas relativas al conocimiento e innovación.

Los programas de Formación de Identidad Argentina

Academia IA, fundada sobre los cimientos de la Innovación y el Conocimiento, tiene la «misión de federalizar la formación profesional en todo el territorio nacional, brindando respuesta a las nuevas necesidades de adquirir conocimientos, habilidades y prácticas, para el desarrollo profesional de individuos y el crecimiento de las organizaciones», sostiene Guillermo Suárez. CEO de Identidad Argentina.

En febrero inician los cursos virtuales de Academia Identidad Argentina de dos meses de duración y con un innovador método de cursada. Ya está abierta la inscripción para sumarse a los cursos sobre: Ciberseguridad, Herramientas Económicas orientadas a lo jurídico, Administración y Gestión de Franquicias, Gestión de Equipos de Alto Rendimiento, Violencia de Género Digital, Secretos de la Escritura Creativa, Recursos Humanos 4.0, Productividad laboral y bienestar personal, y Herramientas de la actuación para potenciar tu creatividad. Todos a cargo de Profesores con amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional en su área de expertise.

Toda la formación y capacitación se encuentra certificada por la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

Es en los programas de formación que cobra relevancia el propio sistema integral de aprendizaje virtual ideado por Identidad Argentina llamado InnovaVirtual.

Acerca de InnovaVirtual

«InnovaVirtual es nuestro sistema integral de Aprendizaje Virtual, que propone una manera innovadora, inteligente, dinámica y accesible de incorporar los conocimientos, habilidades y experiencias, desde cualquier lugar del país y la región», indican desde Identidad Argentina.

Estos servicios estratégicos son:

Plataforma: Es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados

Diseño Instruccional: Asistencia en el diseño o adaptabilidad de los programas de estudios al entorno virtual de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias requeridas.

Atendiendo a las herramientas de mediación didáctica tales como aprendizaje por problemas, casos, proyectos, gamming, retos, prototipos, ensayos, retos, entre otros. La creación de creación de ambientes de aprendizajes activos y participativos y el diseño de estrategias de evaluación formativas y de proceso.

Producción de Contenidos: Asistencia en el diseño, desarrollo y producción del material de estudio adaptándolo a los entornos virtuales y a cualquier dispositivo electrónico.

Capacitación:

Entrenamiento al cuerpo Directivo, Docente y Colaboradores para la implemetación y desarrollo del plan de estudios definido en entornos virtuales.

Entrenamiento a los participantes y alumno en la inducción a su aprendizaje mediado por tecnología.

Comunicación:

Asesoramiento, implementación y seguimiento de un plan de comunicación adaptado al entorno virtual que permita la información, concientización, motivación, fidelización y pertenencia de todos los actores involucrados en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje mediante los diferentes canales digitales disponibles.