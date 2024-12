ANSES suma un nuevo canal de denuncias

En el marco de la campaña Si te pasa, nos importa, ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, pone a disposición una nueva línea exclusiva de denuncias, externa e independiente del organismo, para quienes hayan sido víctimas de maltrato, fraude o violencia institucional durante la atención en alguna de sus oficinas.

Esta línea estará a disposición para todos los ciudadanos que consideren que no fueron tratados con el debido respeto, dignidad que les corresponde o que hubieran sido maltratados, injuriados o reprendidos por cualquier tipo de preferencia cultural, política o de género (discriminación).

El objetivo de esta campaña es la mejora continua de los procesos de atención ciudadana, en la búsqueda de una gestión eficiente, transparente y, sobre todo, respetuosa hacia los ciudadanos.

Cómo realizar la denuncia

Se puede realizar la denuncia de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 llamando al 130, opción 2 y está disponible para todos aquellos que realizaron trámites y consultas en forma presencial en una oficina del organismo.

Los datos mínimos con los que se debe contar al momento del llamado son: nombre, apellido y número de documento del denunciante; los datos de contacto y la oficina de ANSES en donde tuvo lugar el hecho que se denuncia.

Los datos aportados por el denunciante serán preservados en el marco de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

